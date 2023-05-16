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《老照片說故事》一次難忘的參觀遊覽

文、圖／劉拴虎
作者夫婦與長子二○○一年攝於世貿大樓内。
作者夫婦與長子二○○一年攝於世貿大樓内。

二○○一年第一次來美國，兒子帶我和妻子一起去紐約遊覽，記得那天是七月的最後一天。紐約是世界著名大都會，摩天大樓林立，巍為壯觀。自由女神像、時代廣場等等自不必說，而最使我難忘的，是登上了當時世界最高的世貿雙子座大樓。

參觀世貿大樓要買票，那天參觀的人很多，排起很長的隊伍，我們買票後跟隨人流慢慢挪動。進入世貿大廳，猶如進入旗幟的海洋，世貿組織成員國的國旗都懸掛在大廳裡，樣式不一，色彩各異，琳瑯滿目，繽紛絢爛，威嚴莊重。當時中國還沒有加入世貿組織，所以沒有中國國旗，頗為遺憾。

我是第一次上如此高的摩天大樓，心中充滿好奇，用句形象的比喻，有點像土包子進城，眼睛都不夠使了。東瞧瞧西望望，捕捉著一切新奇的東西，腳步不知不覺慢了下來。我正在心有旁鶩地東張西望，突然前面傳來一個女子的喊聲，聲音脆甜圓潤，很美，說的是漢語，而且是地道的普通話：「帥哥！快來！快過來！」

我以為遇見了祖國來的熟人，驀地收回目光，向傳來喊聲的方向望去。原來是個陌生的黑人姑娘，水汪汪大眼睛閃著白色亮光，正向我們這邊看。我以為是叫別人，沒有理會，黑人姑娘向我招招手，說：「就是叫你的，你是帥哥兒！」

天呐，這黑人姑娘可真會哄老年人，但也得有個限度呀，我都六十多的老頭子了，與帥哥相距太遠了點吧？我走到黑姑娘面前，笑著說：「妳的中國話說得真不錯。不過，我是六十多歲的老頭子了，可不是什麼帥哥兒。」「不，你的身型很棒，是帥哥兒，帥哥兒！」兒子趁機誇老爸：「爸，您真的一點兒不老，挺精神的。」

這時我才知道，黑人姑娘是負責照相的。大概是為了安全，來世貿大樓參觀的人都要照相，如果不要照片不收費，要照片才付費。照片以世貿大樓和自由女神像為背景，很有紀念意義，這樣的照片當然要。兒子立即付了費，在世貿大樓內拍了一張很有意義的照片。

照過相以後，乘高速電梯很快升到一百零七層，然後轉乘滾梯上到樓頂。不愧是世界第一高摩天大樓，站在樓頂，紐約城盡收眼底，海邊的自由女神像彷彿離得很近，伸手可觸。在樓頂上我們還看到一個奇觀：一架飛機從大樓的半腰飛過。人看空中的飛機，看到的是飛機腹部，在世貿大廈頂上看到的則是飛機的背部，這樣的景象太難得了，一生難得幾回見。我一面驚呼讚嘆，一面用相機拍了下來。

不知不覺日薄西山，橘紅色晚霞給紐約城披上一層迷濛的薄紗，金碧輝煌，光彩熠熠，更加美麗動人。

可是誰也沒想到，過了一個多月，居然發生了九一一恐怖襲擊，釀成前所未有、震驚世界的驚天大慘案。我們在世貿大樓內拍的照片成為絕版，十分珍貴，我包了塑膠壓膜，將永久珍藏，留作紀念。讓後人牢記這場恐怖主義災難，珍愛和平。

黑人 自由女神 大都會

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