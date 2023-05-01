《老照片說故事》我的Nova

作者先生與女兒坐在Nova上。

整理舊東西時，發現自己居然留下這三張買第一輛車的文件，一是法律必須給的借貸法，二是與銀行分期付款的合約，三是為貸款 買的人壽及傷殘保險 。

一九七三年，外子從加大戴維斯醫學院畢業，選擇遠離加州 ，到美國中部的堪薩斯大學開始實習。他那部破老爺車，不可能安全地帶著妻子和六個月大的女兒，從加州沙加緬度開兩千英里到堪薩斯城的，所以買一部安全的車子是必須的。

我們是窮學生，搬家費還是向家人借的，買車子是一件大事。小心翼翼之下，他選中一輛一年新的二手車，那是一九七二年雪佛蘭出產的四道門八汽缸、鮮綠色的轎車Nova；售價兩千四百元，我們沒錢便去向美國銀行借貸。記得那時借錢要親自到銀行辦理借貸，外子二十多歲，娃娃臉看起來很年輕。等待時有醫院page找他，他回應時先說：「這是黃醫生……」，銀行辦事員抬頭稍露一點驚訝後，變得很友善，貸款文件很快就弄好了。

我接過來細看一下，當時覺得借錢很貴，才借兩千四百元，分三十六個月還，每個月共八十二元，總數加起來是兩千九百五十四元。我們還要為這差不多三千元的借款買人壽及傷殘保險。美國銀行與Prudential保險公司合作，大概當時所有借款都要為銀行買保險，保證他們不會有損失。我們的保險費是八十六元。

今天看起來，都真是一點點的錢，但五十年前，三千元還真不是小意思，外子第一年實習醫生的年薪才九千美元。

這部Nova車帶我們遠征堪薩斯，兩年後又帶我們回到加州，車子結實耐用，沒出過毛病，因為是八個汽缸，馬力強大。幸好那時汽油便宜，用油多不成問題。回加州後變成我的車子，再替我忠誠服務三年後，才送給一個需要車子的人。

記得還有一件有趣的事，是關於Nova這汽車因為選錯了名字，在墨西哥及中南美州都無法推銷。因為Nova在西班牙話中與「No Van」同音，No Van是no go（不走）的意思。汽車不能走真不是好意頭，所以沒有人要買。很可惜，其實這真是一部走得很快很好的車子。