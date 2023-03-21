網路時代，信息傳播訊速，只要有一部手機 ，各種新聞報導馬上顯示，和家人與親朋好友時刻聯繫，即使遠隔重洋也互通有無，十分便捷。

用微信 數年後，感覺已經離不開了，每天早上起床都要先看手機，打開微信是必須的。經常看家人和朋友們所發的信息，也從另一方面了解到個人對各種事物的看法和態度。大大小小各種微信群，參加的人不一樣，有同學群、家庭群、工作群、專業群、鄰居群等。我曾經把有關信息發錯群，導致很多不必要的麻煩，花費不少時間解釋，身心疲憊。

剛開始使用微信的時候，有很多視頻或文章，大家稱之為「心靈雞湯」。開始還覺得有點意思，時間久了看得太多，就有點煩了。發視頻的人一般都是認同其內容，所以和大家分享；有時候不同的群可以收到完全相同的視頻或新聞，可見大家共同關注的事情。再看視頻下方評論，歡呼的、贊同的、反對的、叫罵的、無所謂的，每個人對此題目的觀點無疑地顯示出來，體會到每個人的想法。

微信可以把斷聯數年、甚至幾十年的朋友家人聯繫起來，多年不見，自然有一番敘長問短，從失去的光陰裡重新連接起來。可是交往一段時間後，就發現幾十年沒有聯繫，人是會變的。

母親小時候就告訴我們，「存在決定意識」，特別是我生活在美國已經三十多年了，個人的觀點和理念，與國內人的想法與認知相差甚遠；只能求同存異，對一些敏感話題盡量避免，而且要學會換位思考，替別人著想。

每個人的個性不同，表達自己的方式也不一樣。有人喜歡曬事業上的成功，有人願意表達家庭的美滿，旅遊的、吃貨的、健身 的、花草蟲魚、琴棋書畫，應有盡有，目不暇接。

每個群裡都有一個或幾個控制欲極強的人，其他人發表的東西只要是不合他的心意，馬上就會被他們所發的訊息所覆蓋。時間一長，就會覺得與那樣的人針鋒相對或唇槍舌劍，沒有意義，而且還傷和氣，於是就變成一個旁觀者，或者乾脆退出。

每個群的側重點都不一樣。家庭群往往分享家庭成員的生活：晚輩的成長、寵物的可愛、美食的製作、季節的轉變、假日的問候；專業群則是與專業有關信息，如講座、報告、文章。但有一條是人人都要遵守的，不要發表任何與政治有關的言論。大家都知道微信的訊息審查十分嚴格，只要發表任何他們不想聽到的東西，你或群主就會收到警告，甚至封群。我在此深有體會。

三年前，我都不記得在微信送了什麼信息，我以後再發的東西，群裡別人都看不到，成了一個「幽靈帳戶」。

然而奇怪的是，國內的群，朋友家人都看不到我，我可以看到別人；我和國內一對一發訊息可以，發國內群則別人看不到；國外的群人人都可以看到我。和微信團隊聯繫了無數次，都是無功而返。

現代化的信息社會，各種媒體渠道都可以傳播，消息一出就馬上散播開來，如果訊息是真實的，大家聽到看到後接受事實。當然有很多虛假帳號傳播不實信息言論，蠱惑人心，那是應該關停或封號。我就是一介草民，胸無大志，不知道因為什麼被關停，不明白有人用電腦機器人帳戶造謠惑眾，搞不清楚為什麼會發生這樣的事。