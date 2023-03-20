我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

《老照片說故事》越南西貢永嚴寺

文、圖／黃思義
作者帶領「同心中學」幾個學生到訪越南西貢「永嚴寺」。
作者帶領「同心中學」幾個學生到訪越南西貢「永嚴寺」。

前陣子，媒體一直報導星雲大師圓寂的新聞。星雲大師是「西來寺」的創始人，一代宗教領袖，名聞中外。西來寺是加州最具規模特色的寺廟之一，這使我想起了越南西貢遐邇馳名的「永嚴寺」。記得有一年春節，我曾帶領「同心中學」幾個學生到此地一遊，拍了這張照片。一晃就幾十年，照片中的學生有些還保持聯絡，他們分散在世界各地。

西來寺建在幽靜的丘陵上，而永嚴寺則座落在平原的西貢鬧市中心。永嚴寺是兩位北越到南越弘法的高僧釋心覺和釋清鈐，模仿北越北江省的永嚴寺造型，敦請建築師阮伯凌繪圖，於一九六四年開始建造。由於所在地是傍河低窪地區，必須大規模填土，工程到一九七一年始完竣。

記憶中，永嚴寺分上下兩層，由三觀門進入就可見到三座巨型階梯，通向上層的大殿。大殿供釋迦牟尼佛、文殊菩薩及普賢菩薩，兩側牆上為各羅漢。右邊是鐘樓，據說該洪鐘乃日本佛子餽贈永嚴寺，祈求盼望越戰早日結束。下層是永嚴寺管理處，還有圖書館及教室提供佛學教學研究。此外，也有供香客祖先牌位的服務。

永嚴寺有一座四十公尺高的方形七層觀世音塔，堪稱越南第一高塔。我離開越南後，聽說永嚴寺又加建一座舍利塔，是諸位佛門弟子去世後舍利骨灰收藏之處。

最特別的要算是永嚴石塔，高十四公尺，於二○○三年竣工，紀念開創永嚴寺的釋清鈐禪師，它是目前為止越南最高、最大的石塔。

記得當年到永嚴寺旅遊時，長輩們提醒應從三觀門的右門「假觀門」進入，並從三觀門的左門「空觀門」離開，中間的「中觀門」是為各位禪師高僧所設。當年我年輕，對佛學沒有深入研究，不理解其中寓意，也就只能吩咐學生莫亂了規矩。

越南 星雲大師 加州

上一則

從遠流到華山 王榮文為興趣做事 打造創意江湖

下一則

粉紅色的冬日

延伸閱讀

佛光山住持會宋濤 續推兩岸和平交流

佛光山住持會宋濤 續推兩岸和平交流
星雲大師圓寂 北卡佛光山追思讚頌

星雲大師圓寂 北卡佛光山追思讚頌
懷念星雲大師

懷念星雲大師
新州佛光人緬懷師恩 向星雲大師致敬

新州佛光人緬懷師恩 向星雲大師致敬

熱門新聞

溥儀曾配戴之百達翡麗型號96 Quantieme Lune及其筆記。(圖：富藝斯提供)

溥儀戴過的百達翡麗腕表 末代皇帝珍藏將在香港拍賣

2023-03-16 01:53
台北故宮十萬件文物數位高階圖檔遭複製外流，並在百度、淘寶等網站被賤賣，引發資安問題。圖為淘寶網站上的圖檔目錄。記者鄭超文／攝影

台北故宮10萬高階圖檔外流 被放到百度淘寶賤賣

2023-03-14 16:13

少年夫妻老來伴

2023-03-12 03:01
艾塞克斯伯爵。William Sager（1554-1633）畫作。 （薛維．圖片提供）

江山美人

2023-03-15 02:02

成大宿舍伙食（上）

2023-03-15 03:00
番薯葉。(圖片來源：作者提供)

番薯葉

2023-03-14 02:00

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅