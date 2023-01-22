去年感恩節期間，華府聖經博物館 邀請多種文化團體去演唱聖歌，在美國的博物館用中文演唱，讓人覺得新奇又自豪。喜歡唱歌的我，趕緊報名參加了由科堡和佳音兩個合唱團組成的演出團隊，大家認真排練、反覆合唱，歌聲逐漸由雜亂變為和諧。

演出當天，大家身著節日盛裝，按時步上聖經博物館大廳音樂角的演出台，那架勢有點像「快閃」， 頓時引來了博物館參觀者好奇的目光，隨著鋼琴的伴奏聲響起，團員們的歌聲隨著譚指揮的魔臂像和煦春風蕩漾。

多種形式的合唱、輪唱和獨唱輪番上陣，高亢明亮的詩歌穿越整個大廳，聽眾掌聲不斷，拍照的閃光燈像夜空中的群星不停地閃爍；聖經博物館的負責人讚不絕口，當場表示以後可以多多合作。看到如此熱烈的反應，大家都感到欣慰，「贈人玫瑰，手留餘香」，付出也是一種收穫，它帶來的內心喜悅，讓人覺得是感恩節最好的饋贈。

我們謝幕，老天卻拉上了夜幕。坐地鐵回家，到站時突遇停電，我在站台來回走了兩趟，才找到正確出口。一出地面，寒風來了個貼身擁抱，冷得我渾身顫抖，從出站口走到停車位僅幾十米，但覺得衣服已像漁網般被寒冷穿透。一上車便趕緊發動車子，調高車內的溫度，上路後就覺得車燈像拋了光，在黑暗中打出兩條特別明亮的光之隧道，天地都像消了音，四周寂靜的令人有些發怵。我的大腦也隨車輪快速地轉動著：「家裡的暖氣和爐灶都是電動的，要是斷了電，家裡豈不成了大冰庫？」「糟了，習慣了從車庫進出，沒帶家裡鑰匙。沒電的話，車庫都打不開，更別說進家門了。看來得去找旅館 了。」

帶著疑惑往前開，一路狂奔，兩眼像天文望遠鏡，不停探索著茫茫暗夜。過了一會兒，突然發現前方有幾家的聖誕裝飾燈亮著，定神一看，那不正是自家小區！那一個個小小的彩燈就像一朵朵盛開的心花，讓人頓時覺得世界是那麼燦爛美好。

到家後趕緊打開燈，燈光下，家裡的每一處都是那麼親切，我陶醉地坐進沙發，連空氣也覺得溫馨。想想出地鐵站 時和一路上的經歷和擔心，我暗自慶幸當下還能坐在溫暖舒適的家裡。以前習以為常、甚至時常抱怨的生活，原來是這麼優越和幸福。我還有什麼理由不去珍惜自己所擁有的一切呢？此時我恍然大悟，這才是自己這個感恩節得到的最好饋贈。