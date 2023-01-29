《老照片說故事》菲律賓國鳥

作者與菲律賓巨鷹合影。

七年前我去菲律賓旅遊，做了兩件很開心的事，一件是去奧斯洛布和鯨鯊同泳，另一件是去菲國民答那峨島看菲律賓國鳥巨鷹，牠們被認為是世界上最大的鷹類。

由於人口日增、森林大面積被砍伐，巨鷹的棲息地驟減，如今絕大多數只生存在民答那峨島上，據估計大約只有一百對。上世紀末，菲國總統羅慕斯宣告將牠們定為國鳥，加以保護，於是政府在達沃市郊外設立了一個「菲律賓巨鷹中心」保育區，設有專人負責照顧這些瀕臨絕種的國寶。

成年巨鷹可以長到三英尺半左右，有暗黃色的羽毛，腹部和翅膀內的毛呈白色，頭是黑色的；尖尖的大喙，還有一雙黃色的腳及黝黑的巨爪以捕捉獵物。猴子及菲律賓鹿是牠們喜愛的食物，當然森林裡的其他小動物和鳥類都在牠們的食譜 上。

民答那峨島的居民大多是回教徒，還有一些激進分子倡議獨立，組織了武裝部隊對抗政府，許多地區都不太平靜，讓遊客止步。當時達沃市的市長是後來當上了菲國總統杜特蒂 的女兒薩拉，她是女強人，去年六月十九日在家鄉達沃市宣示就職菲律賓第十五任副總統。她曾經親自參加剿匪活動，在她的治理下，達沃市反而相對安寧。

菲律賓雖然是天主教國家，倒也十分容忍各種宗教。我們到了達沃市後，先去市區繞一圈，沒想到居然有一間巨大的佛寺，金光閃閃的七、八層高樓，走一圈要花上一個多小時。更驚訝的是附近還有一個道觀，也是五、六層高樓；清真寺到處都是，我們也去看了幾個。導遊說郊外十多公里處有個極大的天主教堂，我們決定過兩天再去參觀。

午餐後驅車到了巨鷹保護區，我們的運氣真好，恰好政府選派的巨鷹照顧專員在場，見我們是從美國來的遊客就自願當嚮導。他一路帶領解說，我們獲得許多知識；更妙的是到了巨鷹的欄籠，他進去帶了一隻母鷹出來，讓我和牠合影了一張，真是非常難得的奇遇和經驗。後來又跟好幾隻不同的鳥兒合照數張，實在是太開心了。

離開時我們捐給中心兩百美元，希望這筆小錢能對保育國寶有些許的幫助。