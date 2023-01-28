半個世紀前，我還是一個小姑娘，最喜歡的節日就是過年。年前那些天父母最忙，要排隊購買配給的年貨，諸如每人半斤糯米、每戶的凍雞和粉絲，以及長生果等，都按票證去買齊。父母還千方百計輾轉買來福建筍乾，拿來燒煮筍乾紅燒肉，是全家人最愛吃的菜色。

陰曆十二月二十九日小年夜，爸媽忙著準備年菜，將泡水的筍乾洗淨切片、剝花生、磨糯米、做肉丸、煎蛋餃，忙得不亦樂乎。

大年夜時，過年氣氛更濃郁了。中午我家照例給祖先吃羹飯，葷素湯點滿桌，酒、飯、筷、匙，圍桌按位擺放整齊；一旦香燭點燃，爸媽就不許我們碰桌子和凳子，怕驚擾了坐著享用的祖先。差不多兩炷香的光景後，我們被要求向祖先磕頭和祈求保佑，然後點燃錫箔給祖先送錢，用於那個世界的花費。香燭燃盡，送別祖先，我們才被允許上桌，大快朵頤爸媽重新加熱過的飯菜。

晚上吃年夜飯，除了冷盤外，熱炒湯鍋又是滿桌，全家圍坐的天倫之樂，其樂融融。

年夜飯後的節目，也是我們期待的，母親打開箱子，每個孩子都分到一套新衣服。衣服一般是每兩年換新一次，即頭年的新衣服，尺寸略大，袖子與褲腳已被媽媽縫短；過完年後，新衣服被媽媽收回洗乾淨，下一個新年，媽媽把縫短的袖子與褲腳放下，大年夜交給我們試穿時，尺寸就剛好了。年後，母親不再收回，而允許一直穿，直到衣服由新穿到舊。

不過新年的壓歲錢，我們從來沒有從父母手上拿到過，我們也從未因此見怪父母，窮人家的孩子懂事早。

我家新年早飯都喝紅棗湯，當然，南方人最愛的年糕、湯圓，那天是必不可少，可以撐開肚子好好享受。新年期間，我們早得父母囑咐，看見鄰家大人，都會向鄰居說：「恭喜！恭喜！新年好！」

最開心的自然是串親了，四伯和姑媽他們互相先串親，到我家時往往在年初三之後了。伯父堂兄上門，鄰居看到說：「你家來親戚了！」但母親總是回答：「是自己人。」小時候我聽了，總是感到奇怪。長大後才明白，我家與伯父堂兄弟，都是祖父母的直系子孫，自然是自己人。

我家與阿姨一家年年固定串親，初一時，阿姨全家到我家吃中飯，初二我家去阿姨家拜年。之後姊姊結婚成家，我們串親延長到初三，我家與阿姨家全體到姊姊家過年。

我和弟弟們是先遣部隊，先到達阿姨家或姊姊家，一進門，阿姨或姊姊會給我們每人一角或兩角的壓歲錢。大家都不富裕，但那時的錢值錢，一角錢可以買一支帶香水味的鉛筆，外加一些小零食。

阿姨總是為我與弟弟們泡白糖水喝，那年代可沒有果汁和汽水，所以喝到糖開水就很開心了。何況，那些年白糖也是憑票限量供應的；在姊姊家則是每人一杯綠茶。

爸媽總是第二波才到阿姨家或姊姊家，哥哥不屑與我們年紀小的混在一起，所以總是臨近吃飯時才姍姍來遲。

吃飯前，我與表姊妹嗑著瓜子，吃著長生果、奶糖，聊著女孩子家的悄悄話。弟弟和表弟們則往往淘氣玩輸贏，把一塊奶糖從脖子高度對準地上放著的那塊奶糖，像打康樂球，打中就贏，反之則輸。幾個男孩嘻嘻哈哈，贏的輸的笑成一片，往往鬧得聊天的大人們聽不清彼此的話語。

「吃飯囉！」依次初一是爸媽喊，初二是阿姨姨父喊，初三則姊姊、姊夫喊，一聽「吃飯」兩字，我們小孩反應快，先跑到桌前，大人們則互相禮讓著就座。三家近二十口人，總是席開兩桌，還得緊挨著坐。

在憑票證供應物資缺乏的年代，每家都盡可能把平時儲存與年節配給的食物，加以精心烹調，端上桌享用。大人們喝著酒，小孩子們不停地挑吃喜愛的菜餚，我則最愛吃湯鍋裡的粉絲。

春節三天，我們三家熱熱鬧鬧團聚在一起，大人們忘記了生活的艱難，孩子們不必惦記學業，大家說笑吃喝，輕鬆愉快地度過新年。

時光的車輪無情地輾過，母親、阿姨、姨爹，然後是父親、姊夫，都一一成了故人，只有夢中才能相見了。然而曾經與長輩們歡度春節的場景，猶如視頻，播放完畢，心中是一陣溫馨。