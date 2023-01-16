世界日報刊登皇后區社區學院藝廊展出老人中心長者的作品。

我來美國後曾聽過這些話：「美國是兒童的天堂、青年的戰場、老年的墳墓。」當時已初步踏進老年的我，難免有點惶恐不安，轉瞬間在美國已經三十一年。

在此期間，我打過工、受過貧窮的煎熬和寂寞的孤獨，但是當我有了綠卡又入了籍，受到政府保護和貧困線以下的經濟補助後，就一直感覺到生活安定，衣食無憂，醫療有保障；交友和學習的機會很多，不斷提升了物質和精神生活的品質，甚至讓我的潛能和智慧得到充分發揮，所以至今非常滿足和感恩，感覺墳墓的威脅離我還很遠。

二○○二年左右至今，我輾轉參加了五、六個日間照顧中心，感覺美國政府對老人群體關愛有加。我最早參加的老人中心 是地處法拉盛七十二大道一家名叫「泰茲」、由老外主辦的日間照顧中心，分設有中國人、蘇聯人和印度人三個部；中國人最多，大約有六十來個，蘇聯人其次有三十來個，印度人最少，有十至二十個。三個部各自分室活動，但有時也互相參與、友好相處，如參加交誼舞會、學習瑜伽等。

老人中心是一種非盈利機構，雖然是私人開設，但是獲得政府支持和經濟補助、免費接受日間照顧老人的慈善事業。泰茲領導班子堅強，包括坐班經理、醫生、護士、社工、廚師、司機和聘請來擔任教學和文娛活動的輔導老師，堪稱麻雀雖小但五臟俱全。

加入中心的老人，除了每天有專職司機接送、供應早午兩餐外，就是參加各類知識和文娛活動。這種機構最大的好處是老人家每天有單位照顧五小時左右；吃飯有保障，交友有機會，活動豐富多樣，尤其是能讓兒女們安心工作。

老人中心的各種活動豐富多彩，例如除了每天有體操鍛鍊、每周有醫生作養生報告外，老外社工給我們的活動諸如玩「賓果」；把珠寶類的飾品串成項鏈、耳環、手鐲等；把印有各種花草樹木、人或動物、生活用品圖案輪廓的半製成品，讓老人家塗上彩色或圖文「對號入座」。這些活動使老人家心懷喜悅和動腦筋，預防老年癡呆症。

最異想天開的是舉辦重溫新婚大喜的派對，那天凡是雙雙對對的會員，奶奶們個個濃妝豔抹、頭戴飾花、指戴婚戒，穿上最漂亮的旗袍、裙襬、繡花鞋；爺爺們則西裝革履、頭戴禮帽，手揮拐杖，兩口子襟上各佩一朵大紅花，然後臂挽臂、手攙手，依次站定準備閃亮登場。還有大約一半的老人家權作貴賓，排立在彩紙紮成的高高拱門兩旁。在歡聲笑語中，舉辦一場熱熱鬧鬧、喜氣洋洋的婚禮，溫馨浪漫的情懷久久洋溢在每個人的心中。

中心也請來了一名華裔輔導員，她是台灣同胞，能領操、擅長演唱，又能和人談心聊天。她神通廣大，居然從縫衣廠弄來一堆堆另布碎料、各色鈕扣等供老奶奶們裁剪、穿針引線大顯身手。還弄來各色毛線、供能工巧手的奶奶們編織成圍巾、帽子、時髦外套，互相贈送又交流經驗。她又從商家募捐到書寫、玩具等各種小商品百貨，當成各種演出的獎品。

欣逢農曆豬年，華裔輔導員發起一場畫豬比賽，老人家拿起畫筆，發揮各自的想像力，描繪出記憶中一頭頭可愛的豬寶寶。我卻別出心裁，畫了大大小小、胖嘟嘟的豬寶寶群體，經過集體評比榮獲第一名，獲得了一個實用揹包作為獎品。

七、八十歲的老人家都有一個青春輝煌的過去，泰茲中心請來一名美術學院畢業的專業老師來指導書法 繪畫和兼教英語，專業老師擅長國畫、油畫、素描，平易近人且循循善誘。從那時起，我就開始練習書法，專攻正楷，臨摹名家書法字帖諸如王羲之的蘭亭集序，到柳、顏、歐、褚等名帖，多年不輟，並且承蒙資深書法家介紹加入美洲中華書法學會為會員，得以歷年來參與書畫展，在大師們林立的傑作中獻上一、兩幅字畫。

我們還把自己的油畫、書法、感言等辦成壁報園地，把寬敞的走廊布置成藝術長廊，既美化了中心環境，也藉此傳承宣揚中華文化。中心的領導多次把我們的油畫、國畫、塑雕、紙褶、攝影等藝術作品拿到皇后區社區學院藝廊展出，吸引了世界日報等中外記者採訪登報。上面有參展人員的照片、作品和介紹，讓我們深有成就感、樹立了寶刀未老的信心。

難忘那一年中國元宵佳節，我們舉辦了一場燈謎會，書法好手用毛筆寫成六十多條彩色燈謎掛在大廳上空。廚房贊助了六十顆蘋果 ，每個老人家猜對一條就可以領取一顆蘋果，猜不到的人也不用洩氣，中心準備一名「謎底顧問」可供「諮詢」，於是人人都得到了蘋果，皆大歡喜。

每月的生日派對慶生活動，爺爺奶奶們大顯身手，唱歌跳舞、詩歌朗誦、吹拉拳術，紛紛上台八仙過海，老人家快樂地度過每一天，怎能不延年益壽？泰茲首創老人日間照顧中心的時代和吸收華人參加，引領了七、八年後法拉盛老人中心遍地開花。我衷心感恩泰茲，讚美老人中心。