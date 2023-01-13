經常在中國的連續劇裡，看到早期在食堂裡吃飯和打飯的場景，員工手拿一個鐵飯盒，讓我回想起以前在台北上學的情景。

一九六○年代，所有的初中生和高中生大部分都是通勤上學，上學期間，每個學生都要從自己家準備一個便當，放在書包帶到學校，中午午休就是學生們最快樂的時刻。

說起便當，有許多的事情可以回憶，首先是抬便當。學生們早上陸續到校以後，第一件事就是要把便當從書包裡取出，放在教室右前方角落最靠門的一個長方形鐵框內，兩旁還有兩個把手。當天值日生的工作之一，就是按時在上課前，把全班的便當盒抬去學校廚房，學校廚房收齊後，時間到了就要替全校學生蒸便當。

對有些身材瘦弱的學生而言，別小看抬便當的工作，也是一個不小的挑戰。現在回想起來，全班四、五十人的便當也相當重呢。由於每個學校的廚房和教室的距離都不一樣，初中和高中都是三層樓，那時連電梯都沒有，抬去廚房走道，途中不知道要停下來休息多少次？因此，不少同學都叫苦連天、怨聲載道。

不過休息時，兩個同學也可以互相講點悄悄話，分享一些課堂生活點滴。一天要抬兩次便當，早上抬去，中午下課吃飯前再抬回教室。周而復始，歲歲年年，我們抬了六年的便當，也吃了六年的便當。

其次讓人難忘的是家鄉的味道，每當值日生把便當盒抬入教室，中午吃便當是所有學生最開心的時刻，一打開便當盒，全教室香氣四溢。那個年代，軍公教人員的收入都不高，家裡人口多的，每天的便當都要準備好幾份。有些同學的便當，內容不豐富，怕被同學笑，盒蓋都是半掩的，邊吃邊打開一點，直到吃完。

我記得爸爸給我們姊妹倆做的便當，和其他同學不一樣，台灣省籍同學的便當都有米飯和菜脯蛋，我的沒有。因為爸爸是中國北方人，多半變換著幾樣麵食為我們準備便當，有水餃、鍋貼、炒餅、烙餅、春餅、韭菜盒子。

帶便當的同學最喜歡和我交換，我吃她們的米飯，吃得津津有味，她們吃我的便當也覺得可口。也有的坐在教室後排的同學，故意不蒸便當，利用上課時間，偷偷把便當吃完，到了大家吃便當時間，還會來分食我的便當。我從小就心腸好，來者不拒，放學回家後告訴爸爸，爸爸次日做的便當就會多了幾個。

在上課時，有少數幾個家境比較好的同學，她們的便當有上海紅燒肉、素三樣、乾煎小黃魚的葷素搭配，當時不知道讓多少同學們羨慕。直到幾十年後，相好的老同學還念念不忘老爸的麵食便當。

時光荏苒，有太多光陰的故事可述說，便當卻永遠留存在我的記憶裡，那是家鄉的美食 與舌尖的記憶，以及父親的養育之恩。