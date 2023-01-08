《老物件情懷》彩色畫片信封

印有「非主流之真人秀」的信封。

二十五年前，我收集了各種樣式和規格不同的實寄信封，你見過這樣美麗的信封嗎？正面印了八張「非主流」的彩色女孩畫片，還標有「非主流之真人秀」及一些英文，畫片占據了信封的大半面積。而且在信封的背面，也印有幾張彩色女孩畫片。

信封上的寄發地址，是來自一名高二女學生，信封上貼了一元二角錢郵票，還蓋了二○○八年的郵戳，下角還標注了「廣東省郵政 管理局監製」。這是在國家郵政局頒布了啟用新標準信封的通知以後出現的不標準信封，由廣州一家彩色包裝有限公司印製。現在很少見到有人去郵局寄信了，這些彩色信封也就變成我美麗的收藏品。

信封最早起源於秦漢時代，那時候的書信是木牘，信封是用兩塊木板製成；到了魏晉以後至南北朝時期出現了紙張，書信為紙質，從此木板信封也就改為紙質信封了。

民國以後，紙質信封在長期的使用過程中，先後作過多次修訂，從一九八七年首次頒布的信封標準到二○○三年，十六年中就作過三次修訂，最後一次修訂還在各大報登載了有關啟用新標準信封的通知，其中說：「自二○○四年六月一日起，各生產企業必須按新標準生產信封，用戶手中留存的原標準信封，可以使用至二○○五年五月底。」

那時電腦和智慧手機 還沒有普及，當年我在廣東河源工作，原標準信封到實用截止後，報社教育部 每天依然要收到來自龍川、和平、紫金等縣城中小學校裡五花八門的信稿實寄封，這些不合格的信封，並沒有被郵局貼上「退回原處」的簽條，還蓋了郵戳通行。為此，這才促使我的好奇，收集了五十多個不同規格的彩色實寄封，這些信封各有特色。

有比值大小、色彩不一的信封，學生從個人愛好出發，選用一種較厚實的彩色紙張自製信封，並任意加大加長或縮小信封長寬的相差比。例如標準一號普通規格信封的長寬正負值不可超過十五毫米，而自製信封長寬正負值已有二十五毫米多了，從信稿上學生的姓名、男女來分析評估，男孩子喜歡大信封，女孩子喜歡精緻小巧的信封。

有自配圖案繪畫的信封，有的學生自製信封，還要在封面和背面貼上一些小小的圖畫裝飾。他們說：「從郵局買來的標準信封全是白色的，不好看。」他們認為投稿或給親朋好友寄信，選擇有彩色的信封和配上兒童漫畫、圖案、卡通等，是一種吉祥和希望。可是郵政已明文規定，嚴禁在信封兩面印刷文字廣告和圖案畫之類的美化宣傳，背面右下角要有小字號的印刷廠家、數量、印刷時間、郵政局監製、型號等各項內容。可是市面上仍然出現了有彩色圖案的各類違規信封銷售。

也有紀念明片和禮儀畫片做成的信封，雖然這些帶有郵資的信封面值比較高，但中小學生投寄一篇小稿，也不惜代價要選用這些做成信封。信封的正面印有紀念性的圖形或禮儀之類的圖畫、徽標等，紀念信封的背面是主題解說文字，如國家郵政局一九九九年發行的「國際建築師協會第二十屆世界建築大會」紀念郵資信封，封面左角用了多彩幾何圖形構成的建築圖案，與右上角郵票的建築圖形相吻合，背面是漢英解說文字。

而有的學生們，在信封上另外貼上從畫冊上剪下的一些小圖片，親自去郵局寄發，要求櫃台郵局叔叔阿姨們蓋上一枚紀念日郵戳，才放心離開。實際上，他們自己並沒有收藏到這美麗的信封，而給了收信方收藏的紀念。

國家郵局下達的標準信封沒有廣泛實行，地方郵局和文化生產企業，也許是為了滿足孩子們愛美的心裡，才印製了不標準的美麗信封銷售，這也算是在郵政發展的歷史中，留下了一個美麗的趣聞。