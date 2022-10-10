﻿國民政府遷台初期，百業待興，軍公教及一般老百姓生活清苦；眷村媽媽們懷念家鄉口味之餘，也開個小店，做些小吃、點心販售，貼補家用。

小時候我住在嘉義空軍眷村東門町，後來改稱建國二村，眷村自成一社區，應有盡有。早上賣包子、饅頭、燒餅、油條、豆漿的早點店，就有兩、三家；豆漿現磨現煮濃醇香甜，貼爐燒餅夾上香脆油條美味可口，孫家的招牌鹹、甜酥餅，往往一出爐就售罄，排隊等候是常有的事。

老北京 王家做的芝麻醬燒餅夾肉，香氣誘人，再加上一杯杏仁茶是我的最愛，王家在夏天還兼賣酸梅湯，酸甜適中濃郁爽口，至今難忘。還有同學家的宋家鍋燒大餅，烤得外脆內軟，可說是發麵大餅的始祖。

每天中、晚餐前，尚有騎車沿街叫賣的菜肉包、豆沙包、花捲、大餅。小時候還愛吃田爺爺提著籃子叫賣的煮番薯，過了幾年田爺爺提不動籃子了，改推小車叫賣。再後來田爺爺不見了，我們心中也知道是怎麼回事了。

東門町菜場除了青菜、水果、魚、肉外，尚有不少台灣風味小吃，生意最好的首推阿婆「米粿」，我們都稱「米糕」。阿婆在手推車的鐵板上，忙碌的煎著片片米糕，一客兩片，切成小塊放置小鐵盤中，淋上特製醬油膏、蒜水、香菜，敢吃辣的再加上辣椒醬，美味難以形容。那時讀小學的我們，在等空小校車時都會買一份吃，還不忘叮囑阿婆「煎焦一點」。

最受歡迎的冷飲有「狐狸冰」，在此必須解釋一下「狐狸冰」的起因，小時候不太懂台語，老闆說「粉圓」發音很像「狐狸」，大人小孩就稱之「狐狸冰」。冰是挑擔子賣的，擔子一頭放著大冰塊，另一頭放著一桶粉圓；老闆手持鑽子插碎冰入碗，再加入粉圓和糖水。炎炎夏日，我一碗嫌不夠，兩碗下肚才過癮。

凡是東門町眷區長大的孩子，對阿婆米糕和狐狸冰至今應該都念念不忘。阿婆米糕後來由第二、三代接手經營，店面開在嘉義市中心噴水圓環旁，前些年回嘉義訪友特別去吃米糕重溫舊夢；「狐狸冰」現有各種添加口味，吃法千變萬化，但對記憶中的「狐狸冰」仍懷念不已。