昆尼(A.R. Gurney)的原著「情書」(Love Letters)劇本,曾獲普立茲戲劇獎提名;一九九八年「情書」在外百老匯 的戲院演出,連滿六十四場,之後搬進百老匯愛迪生戲院,公演了近一百場。這時舞台名演員及電影 大明星們都紛紛加入演出,這套戲的特色是男女主角只演出一周,於是一對對明星演員們,輪流上台展現真實功力。

「情書」故事從一九三七年安迪和馬麗莎兩人小學四年級開始,他們互寄生日派對謝卡,還有夏令營、情人節、舞會、中學和大學的活動信息,彼此藉由書信分享。

女主角馬麗莎生於富裕之家,具反叛個性,念了幾個大學都不成氣候;男主角安迪是傳統教養下長大的乖乖牌,後來進入耶魯大學 成為律師。戰爭爆發,安迪服役軍中時,馬麗莎結婚了,但他們間深厚的通信連繫未曾間斷,不論他結婚、從政,到後來成為參議員;或她一事無成、變成酒徒,與兒女不相往來,兩人通信都沒有中斷過。

五十年的時間長河中,兩人也曾有一段短暫的戀情,但因不知道這段情感的重要,選擇當至交而不做伴侶;待清楚了解時,卻為時已晚,成為他們一生的遺憾與追悔莫及的損失。他們分享過愛情、失落、變化、悲傷、喜樂,安迪在馬麗莎死後,寫了最後一封信給她母親致哀,信中說:「She was at the heart of my life(她是我生命中的中心)」,全劇到此愴然落幕。

在一九九○年,電影「超人」(Superman)主角克里斯多夫·李維(Christopher Reeve)來舊金山主演「情書」,大藥廠送來戲票。克里斯多夫是當時念高三的女兒很喜愛的演員,我們高興地帶了她和外甥女一起去觀賞。

「情書」這部戲劇演出只需要男女主角,台上一張長書桌,兩張隔開的椅子,由兩人輪流念彼此的來往信紮。「情書」雖然故事情節動人,但還是得靠演員的演技,才能帶領觀眾進入他們的內心世界,被他們的悲喜故事感動。超人和女主角有超水準的演出,由觀眾們完場時一再起立鼓掌,可見一斑。

散場之後,女兒留在門口等演員出來致意簽名,等著等著,終於超人出來了,女兒和外甥女馬上前去和他說話,然後問可否跟他合照一張照片?他和顏悅色、溫柔地說可以,女兒趕快把照相機遞給我,我舉起相機一看,發現膠片用完了,要重新換新膠片。

我手忙腳亂地更換,心想大明星站在街頭,一定不肯耐心等待,誰知道我向他抱歉解釋要換底片時,他點頭,一直微笑著和女兒寒暄。

等我換好膠片,他們擺好姿勢,我拍了照片後,超人才在她們兩人和我的道謝聲中離開。而這張珍貴得來的照片,竟在搬遷年月中堆積了幾萬張照片中遺失了,真是遺憾。

超人那天對女兒和外甥女的體貼耐心,帶給她們的驚喜快樂,讓本來就很喜歡他溫文儒雅的我,更成為他的忠實粉絲;對他後來不幸受傷到辭世,深感遺憾與難過,只能默默祝他天國安息。