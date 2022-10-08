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超人的情書舞台劇

巫嘉清

昆尼（A.R. Gurney）的原著「情書」（Love Letters）劇本，曾獲普立茲戲劇獎提名；一九九八年「情書」在外百老匯的戲院演出，連滿六十四場，之後搬進百老匯愛迪生戲院，公演了近一百場。這時舞台名演員及電影大明星們都紛紛加入演出，這套戲的特色是男女主角只演出一周，於是一對對明星演員們，輪流上台展現真實功力。

「情書」故事從一九三七年安迪和馬麗莎兩人小學四年級開始，他們互寄生日派對謝卡，還有夏令營、情人節、舞會、中學和大學的活動信息，彼此藉由書信分享。

女主角馬麗莎生於富裕之家，具反叛個性，念了幾個大學都不成氣候；男主角安迪是傳統教養下長大的乖乖牌，後來進入耶魯大學成為律師。戰爭爆發，安迪服役軍中時，馬麗莎結婚了，但他們間深厚的通信連繫未曾間斷，不論他結婚、從政，到後來成為參議員；或她一事無成、變成酒徒，與兒女不相往來，兩人通信都沒有中斷過。

五十年的時間長河中，兩人也曾有一段短暫的戀情，但因不知道這段情感的重要，選擇當至交而不做伴侶；待清楚了解時，卻為時已晚，成為他們一生的遺憾與追悔莫及的損失。他們分享過愛情、失落、變化、悲傷、喜樂，安迪在馬麗莎死後，寫了最後一封信給她母親致哀，信中說：「She was at the heart of my life（她是我生命中的中心）」，全劇到此愴然落幕。

在一九九○年，電影「超人」（Superman）主角克里斯多夫·李維（Christopher Reeve）來舊金山主演「情書」，大藥廠送來戲票。克里斯多夫是當時念高三的女兒很喜愛的演員，我們高興地帶了她和外甥女一起去觀賞。

「情書」這部戲劇演出只需要男女主角，台上一張長書桌，兩張隔開的椅子，由兩人輪流念彼此的來往信紮。「情書」雖然故事情節動人，但還是得靠演員的演技，才能帶領觀眾進入他們的內心世界，被他們的悲喜故事感動。超人和女主角有超水準的演出，由觀眾們完場時一再起立鼓掌，可見一斑。

散場之後，女兒留在門口等演員出來致意簽名，等著等著，終於超人出來了，女兒和外甥女馬上前去和他說話，然後問可否跟他合照一張照片？他和顏悅色、溫柔地說可以，女兒趕快把照相機遞給我，我舉起相機一看，發現膠片用完了，要重新換新膠片。

我手忙腳亂地更換，心想大明星站在街頭，一定不肯耐心等待，誰知道我向他抱歉解釋要換底片時，他點頭，一直微笑著和女兒寒暄。

等我換好膠片，他們擺好姿勢，我拍了照片後，超人才在她們兩人和我的道謝聲中離開。而這張珍貴得來的照片，竟在搬遷年月中堆積了幾萬張照片中遺失了，真是遺憾。

超人那天對女兒和外甥女的體貼耐心，帶給她們的驚喜快樂，讓本來就很喜歡他溫文儒雅的我，更成為他的忠實粉絲；對他後來不幸受傷到辭世，深感遺憾與難過，只能默默祝他天國安息。

外百老匯 電影 耶魯大學

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