二○二○年三月，加州 政府因為新冠疫情 發出禁制令，公司只好守法關閉，以為過一周就會回來，沒想到自此展開四人各自在家上班、三年幾乎未曾重聚的紀錄。

線上開會時，問大家最懷念公司什麼？我們不約而同地想著「我錯了白板」這件事。這個白板是公司一景，掛在進門的右手邊，上面貼了十張二十美元紙鈔。

一個小公司，只有三個人加上老闆，但是牽涉的工作有房客、管理公司、仲介、投資 人、銀行、公證公司及各種廣泛業務，人少事繁，錯誤總是會有的。發生錯誤時，最怕犯錯者想掩飾，小錯拖成大錯，越來越難彌補；也怕讓犯錯者感到深深內疚，辦公室中大家直接面對，一個小小的錯誤像是犯下滔天大罪，不停地道歉。

身為老闆，我突然想到一計，貼了十張二十美元紙鈔在門邊白板上，並公布施行辦法：現在開始，犯錯的人認錯後，只要想出修正方法，就可以去拿二十元慰問金。慰問金的作用，一方面是嘉獎勇於認錯，一方面用小小的獎金抹去做錯事的不適感，忘記過去，重新再來。

我得意地告訴好友夫婦，我發明這個「做錯領獎」的想法，好友太太脫口而出：「不公平的比賽，你自己一定贏最多。」好友則潑我冷水，說我這是莫名其妙，鼓勵員工故意做錯找機會拿錢，保證白板上的錢一轉眼就被領光。

每天上班，自然而然瞄一眼白板，看看鈔票少了幾張。才發現原來大家都這麼努力，犯錯的機會真的很少。

有一次會計米雪忙了一個早上都無法平帳，只好託辦公室主任美齡幫忙核對，兩人弄了一個下午，才發現是我這個糊塗老闆提供的一個數據錯了。

這一張二十美元紙鈔的錯誤獎金，應該屬於誰呢？我們三個人推讓半天，最後決定讓他們兩人平分當成老闆的道歉金。

還有一次，米雪犯了一個錯誤，修正後忘記去拿錢，班傑明下班之前提醒她，同時暗示自己提醒有功。最後兩人約定，這個二十元獎金明天中午買兩個排骨便當平分。

「我錯了白板」讓大家更小心努力的工作，也把公司中的犯錯事件變成日常小事，改過就好。我負責每周替白板補上新鈔。

二○一八年的某個周一，開始上班後，突然覺得不對勁，原來是白板上的紙鈔不見了。我們趕緊各自檢查抽屜，我抽屜的禮券和班傑明的房客押金，都不翼而飛了。原來公司在周末期間，被小偷闖空門，報警後，一向謹慎的美齡提出意見，說是牆上貼的錢太顯眼，引起宵小注意。真氣人，犯錯獎金全被犯錯的人偷走了。

被闖空門的陰影壓在大家心中，辦公室的笑聲少了，我也忘了再替「我錯了白板」貼上新鈔。有一天，客戶安琪突然出現，拿了十張鈔票貼到黑板上，她說她先生知道我們公司「我錯了白板」的故事，不希望這麼正向的一個公司政策，因為被闖空門的偷走而消失，她要以行動來表示支持。

原來「我錯了白板」，不只引來宵小的貪念，也帶出朋友同儕間彼此的關懷和支持，「我錯了白板」看來是一個不錯的決定。