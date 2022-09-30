我並非不相信鬼神，但總覺得遇上的機會不大，自認沒有遇上神仙的福德，但對鬼的態度則是平時不做虧心事，半夜不怕鬼敲門。沒想到在一次開玩笑之中，我無意說了大話，竟好像被一股無形力量教訓一頓。

數年前，我的一名王姓友人擔任舊金山灣區祭孔委員會的主任委員，邀我加入委員會幫忙編輯年刊。那年初秋，加州 中谷Visalia City的中華文化中心，邀請祭孔委員會去參加當地教育局舉辦的優良教師頒獎典禮，主委邀請我同往；為了編輯年刊收集資料，我欣然隨之前往。

V城離聖荷西三個半鐘頭的車程，那天是周末，我們於午後出發，五時不到便到達文化中心。V城位於加州中谷的心臟地帶，人口大約十四萬，算是中谷一帶頗為繁榮的城市。中谷是加州的農業大區，V城的郊區都是農場與果園。華裔移民到加州後在那裡經營農場果園的不在少數，一些事業有成的華人集資捐款，於一九九○年建立了這座中華文化中心。

文化中心青瓦紅柱，重簷飛角，古色古香，一層樓的挑高建築，有中華廟堂的沉穩大氣；內部布置亦是中國風，屏風古玩中式家具，牆上掛滿了書畫。穿過大廳，後門有一座非常寬廣的陽台，步下台階便是中心的後院。後院十分寬大，四面有高牆圍繞，院子底部赫然是座孔廟，至聖先師孔子的塑像莊嚴地佇立在廟前。中心後院的大廣場上燈火通明，慶祝教師節的宴會就擺在廣場上，大約有二十幾桌。當地的政要及各校校長皆應邀出席，十分熱鬧。

頒獎結束時已近晚上八時，我們遠道而來無法參加餘興節目，便告辭起身上路，趕回矽谷。開到通往矽谷的一五二號公路時，天已漆黑如墨，穿行在山間，沿途少有住戶，十分荒涼。這條山路向來有鬧鬼的傳聞，聽說當年篷車西征時，在此曾發生事故，所以至今還有人看到篷車幽靈出現在這條路上。

此時，公路上來往車輛稀少，但我們一車七人，當然不害怕，反而紛紛說起自己曾經撞鬼的經驗。王主委說他出國前在報社工作，通常到半夜兩、三時才收工，一日下班摸黑騎摩托車回家，在路上遠遠看見一長髮覆面的白衣女子在街上飄來飄去，不知是人是鬼。他看了害怕，加速騎回家，停好車，正在開公寓樓下的大門，忽然有人拍他肩膀，一回頭竟是那白衣女子，問他有沒有菸？他分不清究竟看到什麼，嚇得奪門而入，立刻把大門反鎖，拚命跑上樓回家仍心有餘悸。從此下班後，他寧可待在報社等到天亮才敢回家，直到後來出國念書。

我分享撞鬼經驗說，小時候住在鄉下，常聽鄰里間傳說鬼故事，但我自幼膽大不怕鬼，若真遇上了，不如請鬼坐下來喝杯茶，逗得大家都笑了。

那陣子，先生被公司派到新竹科學園區駐廠，我一人在家。當天夜裡從客廳通往主臥室的走道裡突然有聲響，好像有人在走路，我雖感到有異樣，但一整天勞累，懶得起來查看，繼續睡覺。如此一連數夜，半夜都被無端聲響吵醒，我心中甚覺奇怪但並不害怕，於是默念佛號繼續睡，如此鬧了三、四夜，轉眼到了周四。

每周四下午，我在鄰城的中文學校教國畫，一時上課，四時結束。我收拾善後，多半在四時半左右離開學校，這個時間不是交通尖峰時刻，數年來上高速公路都是通行無阻。這一天卻非比尋常，才進入高速公路通道，居然發現前方汽車停住了，我一動不動地夾在車道中，不知什麼原因大塞車，停了好一會兒，我的車子忽然沒來由地往前衝，我明明踩煞車，但腳卻不聽使喚。

腦中立刻想到我若往前衝，一定發生連環車禍，馬上將方向盤轉往右邊想停在路邊，於是車子擦撞上前方汽車的保險 桿往路邊衝去，眼看就要掉出路肩，千鈞一髮之際煞車居然管用了，車子停住後我馬上熄火。

被我撞到的車子是一部七字頭的BMW，車主是個老廣，他氣沖沖地下車，指著我大罵，停在我後面的那部車是個中東人，下來說要幫老廣作證。我跟他們解釋，車子無法動彈了好幾分鐘，煞車突然失靈，我怕出連環車禍才往右邊衝出，一面拿出我的保險，以做理賠。

老廣當場打電話到我保險公司，立了案，又打電話叫警察 。中東人聽我解釋，半信半疑，但想想大家確實都停住好一陣了，沒有人會故意撞人，確實蹊蹺。等了半小時，不見警察來，再打電話，警察局說人力不夠，要我們自行解決。中東人勸老廣，既然我的保險沒問題，就不必浪費時間了，老廣才憤憤離去。這時高速公路早已跟平時一樣的通暢了。

次日保險公司來電調查車禍經過，我照實描述，真的想不通怎會出如此離奇的車禍。保險公司說老廣已將車子送修，我的保險全數負擔，我不必花一毛錢。我十幾年沒吃過條子，撞人是第一次，非常感謝保險公司的服務；保險公司反而安慰我，他們的責任就是幫我們處理問題，要我以後開車小心。最幸運的是警察不肯來，我沒被開罰單，沒有肇禍的紀錄。我忽然想起，昨夜一夜平靜，鬧了幾天的響聲，突然平息了。

自此以後夜裡平靜如常，再也沒有怪聲，此後下課回家上高速路，再也沒碰上塞車。難道真是我那晚說了大話，碰上頑皮鬼來懲罰我嗎？似乎教訓過我後就走了。

宇宙之大，奧妙無窮，人所知道的實在太少，我也認知到，為人在世無論如何要對鬼神恭敬，千萬不可說大話。