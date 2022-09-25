一九四九年冬季，我從四川成都到了台灣新竹，插班就讀民富國小，母親送我到學校，留下我面對陌生的一切。全班五十六個學生都是男生，我是唯一的外省人，老師介紹我時，我聽到竊笑聲，原來是因為我與衆不同的髮型。

同學們說閩南話，我一句也聽不懂，從他們的表情和眼神，我知道他們在議論我。他們給我取了個難聽的綽號「豬頭皮，中國豬」，從此，綽號取代我的名字；我生氣地向老師報告，甚至和同學打架，都沒能改變他們對我的稱呼。

老師長得瘦高、高顴骨，一個又寬又厚的竹板子不離手。打學生是家常便飯，常把學生叫上講台，讓我們沒頭沒臉地被竹板子抽，打完還要鞠躬說：「謝謝老師。」

那時小學升初中要入學考試，到了五、六年級，大家緊鑼密鼓地凖備升學考試 ，一大早到校，天黑才放學回家，每天隨堂測驗，總分成績最差的一排會被打手心；我這一排受我連累，每天挨打，放學後我在校門外再被同學堵住，修理我這個害群之馬。

當時老師講課說的語言，國語、閩南話、日本 話全混在一起，我聽不懂這種語言，又不敢發問，當然考不好，一肚子委屈，無處申訴。

教室後面有一個放便當的櫃子，我的便當常常不翼而飛，我沒有飯吃，只好去報告老師；可是當老師來了，我的便當竟又安然的在那裡，結果反而變成是我挨老師板子。去上廁所回來，課桌上的書本紙筆都不見了，但突然又像變魔術般全都回來了；常常我走在課桌椅行列間，會遭到同學伸出腳絆倒，同學們常戲弄我，並得意地哄堂大笑。

那時我去學校像是上刑場，恐懼卻無法逃避；母親纏小腳沒有讀過書，向她訴苦，她只會告訴我要聽老師的話，和同學不可以打架。她哪裡知道，我在學校每天打架，其實是每天挨打。

有一天，我忍無可忍，站起來對全班同學怒吼：「我因為戰亂，逃難來到這裡，都是中國人，你們為什麼欺負我？」寂靜片刻後，有人說：「我們又不是中國人。」「難道你們是日本鬼子？」「我們也不是日本人，我們是台灣人。」啊！什麼？我一時語塞，不知該說什麼，原來他們視我為異類。

那天坐我前面的同學，用鋼筆沾滿墨汁，向後一甩，我的襯衫因而沾上一條墨汁痕，報銷了。我氣得朝他後腦一拳打去，他立刻站起來反擊，我們兩人扭打滾在地上，全班把我們圍在中問，沒人勸架卻喊著「厚伊西」（台語，給他死的意思）。

老師來了，叫我們在講台上面對面，問我們：「你很討厭他嗎？」「是。」「你很恨他嗎？」「是。」老師命令我們互打，突然我的臉頰火熱、一陣耳鳴，被重擊打得踉蹌後退；我立刻使足力氣還撃，就這樣一來一往，可是越打越慢，越來越沒力氣。我們都哭了，越哭越厲害，老師問我們：「還要打嗎？」「不要了。」我和前座同學，從此再也沒有發生過爭執。

我完成大學教育 ，有很好的工作，娶了寶島姑娘為妻。離開民富國小二十年後，有一天搭火車從台中去台北，上車正在找位子，聽到有人用台語大叫「的淘培」（台語，豬頭皮的意思），循聲看到一個人對我咧嘴傻笑，是誰啊？走近時他說：「我是民富國小的XXX啊！」「原來是你，真是太難得了，」我們興奮到兩雙手抓在一起搖晃。他說：「對不起，叫你綽號，不禮貌。」「哎！沒關係，這樣我才知道你是國小同學。」

我們聊著往事，他承認：「把你的便當和書本藏起來的事，我也幹過。」我舉起拳頭做勢打他：「看我怎麼修理你？」「饒命呀，不敢了。」我們倆哈哈大笑，年少輕狂的往事，就這麼一筆勾消了。