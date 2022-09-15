台北市的原中華商場底端，穿過大馬路旁的小南門，來到廣州街和延平南路交會口，小小的紅綠燈旁，有一家開了三、四十年的風月堂麵包店，附近有和平醫院、移民 署和南門中小學。風月堂不大，但小小的店家吸引不少市民，很久以前，進門處左角有一小水池，裡面有幾條小錦鯉游來游去，泳姿優雅的魚群比麵包更吸引我的目光。

先父在此巷附近置產，一是離醫院近，二是如果我返台定居，孩子們可以就讀附近學校，這是老人家的心願。但是四十年來，我回娘家的次數屈指可數，每次都是匆忙來回，但只要回台灣，我一定會去風月堂光顧，不論是買波蘿還是肉鬆麵包都好。曾幾何時，風月堂的小水池消失了，都市的商店容不下一個小池塘，因為空間太有限，需要擺放更多的商品。

有一年，大女兒返台參加「飛鳥計畫」的暑期實習活動，她上班的台灣智庫中心離老家只有五分鐘路程，我每天提心吊膽，擔心她搭錯車、找不到路。有一年學校放春假，她陪我回台北參加小姑姑的告別式，我有時忙著照顧住院的家父，叫她自己打點生活。有一天，她說晚上八時以後，風月堂的麵包至少會打八折，很多顧客七時半就選好麵包放在托盤上排隊，等候八時一到才結帳。

有一次我回家較晚，想起女兒說的話，就進入風月堂，當時店內真是寸步難移，我想買的是滷味，可是那些東西不打折，有些還可能已經賣完了。

如法炮製，有一天我去風月堂附近的台北花園大酒店樓下麵包坊，好像晚上八時以後會打折；可是那時沒有剩下太多東西，而且原價比較高，我買不買都不覺得有賺到什麼。

老家附近，從中華路二段往下走十分鐘，就有著名的「黃日香」大溪豆乾門市部，小小的店家在巷子口，屋裡擺滿貨品，桌上竟然還放了一個鳥籠，不知道裡面的小鳥是否會感覺擁擠？我的返美行李一定會塞進三、五包豆乾，不然就覺得白白回來一趟。

四年前，先父走完人生的旅途，兩年後疫情 嚴重無法回台，一個太平洋阻斷了兩邊的鄉愁。不論是老家附近的風月堂鳳梨酥，還是小南門福州傻瓜乾麵、鬍鬚張滷肉飯、八方雲集水餃等小吃，都只能在夢中回味了。