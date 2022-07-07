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《老物件情懷》後院的籃球架

文、圖／金慶松
工人換窗戶，一旁是籃球架。
工人換窗戶，一旁是籃球架。

我家房子的屋齡已逾四十年，最近在換窗戶，工人們爬上爬下、搬東移西，挺辛苦的。小工頭跟我說完工作進度後，指著一旁的老舊籃球架問我：「這籃球架還要嗎？如果不要的話，可以送我們或是賣給我們嗎？」

這幾句話立刻喚起我的回憶，十八年前剛搬來時，當年九歲、十歲的兩個兒子想要籃球架，於是我就買來組裝，立起後放在後院一角。後院原本的水泥平地甚小，我還特地買來許多包水泥，延伸原有的活動範圍，前前後後花了近一個月，終於有了一個小型的籃球場。

那時我還可以指導他們運球、上籃、投籃、防守、傳球、假動作，那是父子們「鬥牛」、兄弟們競技的埸所，由傍晚打到天黑，打到後院的燈亮起，打到汗水淋漓、筋疲力盡。也沒幾年，他們拔高了，去參加幾回籃球訓練營，加入了社區籃球隊技術逐漸成熟，體能也日漸增加，這籃球架陪著他們長大成年。

兒子們離家上大學之後，就很少在後院打籃球了，籃球板因雨雪折磨，早與籃球架脫離，籃框下的籃網也已僵硬，這籃球架早就是報廢物了，我還得思量要如何清除掉；此時竟然有人要，我內心一喜，和小工頭說：「這是我兒子們玩的，我得先問問他們。」兒子們也很高興有人可以「廢物利用」。

工人們將籃球架抬走前，我特地將籃球找出，並投入最後一球，算是與籃球架做最後的告別。這些工人手巧，又有各式各樣的工具，他們會將此籃球框架復活的。

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