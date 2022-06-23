我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

人生的驛站

周瑜棠

「人生的驛站，我和你都只是過客，在同一班列車相逢，交會出光和熱。」這是一首鳳飛飛唱的老歌，我很喜愛，妻子生病離我而去後，吟唱這首歌時更添加一番感觸與心酸。

我出生中國，父母在漢口市帶我登上人生列車，十幾個哥哥姊姊陸續比我早上車，父親不幸在我兩、三歲時就下車離去，年少失怙，我完全不記得他的長相。

國共内戰，大哥將十三歲的我送上另一輛人生列車，去了台灣投奔二哥，開始披荊斬棘，鍛鍊了我「幸福是需要自己去追求」和「自己要照顧好自己」自強不息堅強意識。

求學期間，邂逅了一個女孩，她搭上我的列車，躍入我心房；交往數年後，無緣的她跳離我的列車，奔向自己的方向。

台灣太小，到處可聞到她的氣息，傷心無語，最佳解脫只能出國；於是我搭上留學潮列車來到美國，離開那片傷心之地，不想再回去。第一年暑假去紐約打工，被剛結識的室友拖去看他心儀的「女友」，一個剛從西班牙皇家音樂學院畢業、比他大幾歲的女孩，我僅和她打了個招呼，沒什麼印象。

那年寒假我畢業了，找到一份靠近紐約的工作，聖誕節去參加朋友婚宴，坐定不久，那名暑假在紐約市邂逅的女孩在我身旁坐了下來，發現她比我想像中還要年輕漂亮。

一年多後，她跳上了我的人生列車，我們正值青春，計畫著未來，準備回校深造；那是我們人生最燦爛美妙的一段時光，我用雙手托住藍天，豪氣雲天，將地球踩在腳底下，仰天長鳴。

我們的人生列車陸續跳上一雙兒女，一家四口，其樂融融。含辛茹苦地養育他們茁壯成長，下意識地希望他們不要太快長大，永遠地需要我們陪伴身旁。

歲月無情、時光流逝，兒女在十八歲後陸續地轉往另輛列車；他們到異地求學、就業、結婚、成家，空巢的我們只能長嘆「十八年的子女，一世的夫妻」來安慰自己。

是的，一世夫妻，我們在同一機構工作，同車上班，同桌午餐，形影不離，同進共出，幾十年如一日。天若有情天亦老，月如無恨月常圓，可悲太虛總是忘情，草木會榮枯，季節要更換，人事有遞嬗，不可能永遠翠竹常青，青春永駐。

就在妻子退休三、四年後，竟染上不治絕症，化療過程痛苦難熬；我常祈求蒼天有情應憐我，明月有心請助我。無奈中，她還是棄我而去，比我先在人生列車下車。

妻子生病時，我常在她床邊讀書陪伴，有一次她幽幽地告訴我：「你總說我不愛你，這全錯了，記得第一次小湯帶你來見我，第一眼就喜歡上你，但你從沒來找過我，我很傷心，猜想你一定是有女朋友了。」四十多年前往事，當時我背對著她，沒回頭也沒接腔，淚水潸潸而下，心裡一陣滴血。

有一天我扶攙著妻子從臥室到廚房進食，眩目陽光從幾扇穹窗射進來，把起居室照耀得金碧輝煌，妻子驚呼：「這世界好美啊！」我知道妻子仍依戀塵世，非戀世上俗物，她是捨不得離開我和兒孫們。

妻子走後，我度過了幾年鬱鬱鰥居日子，寂寞像一張無形巨網，纏繞著人心，有時它會鬆懈，有時也會抽緊拉扯，使我感到窒息懼怕，孤獨感常會決堤似地鋪天蓋地襲來，將我擊潰。

經過老友介紹，我遇見女兒大學同學住在密西西比的寡居母親，她悄悄地跳進我的生命，登上列車與我同行。

冥冥之中感到那是亡妻的照顧與撮合，聯繫兩顆心的是同一命運，拉近距離的是無邊的寂寞，寂寞的心需要的僅是一個家，從此她變成了我生命中第二個老伴。

十幾年來，我們去各地旅遊，在家參加朋友們聚會、牌局、唱卡拉OK、長青社。鑑於老伴的精湛廚藝與溫和性格，我們夫婦常被邀請參加朋友聚會，使我這個喜愛熱鬧的人，生活變得多彩多姿，享受著生命的第二春、人生第二春。恕我直言，這些感覺絕不是浪漫的，只是兩個銀髮族要生活在一起時所做的奮鬥、掙扎與努力。

人過八十歲，體力漸感不支，各種病痛及慢性病纏身，旅程中需要老伴扶持，也拖累同行朋友腳程，漸漸地我們就少出門。生活中，花費在醫院、驗血、照各種X光片等等時間增加，外出回家後總感到全身疲乏，生活像是從以往寬敞舒適的快速列車，調換到台灣阿里山林場的小火車上，顛簸不適。

年前我跌了一跤，腦部出血，老年人最怕開刀，兩次腦部手術大傷元氣、體力銳減。

八十七歲之年，自知來日無多，白日看電視常打瞌睡，晚上又睡不沉，拿著手機聽音樂或閱讀時，常會因手機墜地而被驚醒。睡不著時，我常思忖差不多該去見亡妻了，躲也躲不過，今年是她離開我二十年了，也該去看望冥壽一百二十九歲的老娘和我不記得容貌的爹。

少年夫妻老來伴，亡妻病時我照顧她，走後思念她；今後我生病，身旁老伴將會照顧我，我走後她會思念我。

人生的驛站，我終將會先行下車。但是我也很擔心害怕，將來誰會來照顧身邊老伴？誰又會去思念她？我怎能放得下這顆心，自己先下車？

手機 手術 聖誕節

上一則

飆哥（下）

下一則

寵物霸地盤

延伸閱讀

小S深夜上傳自拍影片慶44歲 和S媽通話忍不住哽咽

小S深夜上傳自拍影片慶44歲 和S媽通話忍不住哽咽
一條裙的爭議

一條裙的爭議
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
法拉盛華男新州遭撞亡 妻泣訴經過 「出門不到五分鐘」

法拉盛華男新州遭撞亡 妻泣訴經過 「出門不到五分鐘」

熱門新聞

2016年，鈞姨在緬因州海邊。(李竹青提供)

世界OnAir／姊妹分離33載 華裔教授新書揭國共內戰傷疤

2022-06-21 17:09
乾隆印章「得遂初心」在巴黎蘇富比「亞洲藝術」專場中拍出221萬歐元，是原估價的18倍。（圖：蘇富比提供）

發誓當皇帝不能比康熙久 一枚印章見證乾隆的心口不一

2022-06-19 22:35
紐約27歲畫家安娜・維揚特，去了中國美術學院進修後，回美功力大增，畫作售價一飛衝天。(取自Instagram)

赴中習畫後 紐約女畫家作品400元漲到160萬 但傳出八卦…

2022-06-20 23:11
吳孟芸∕圖

母親的警言

2022-06-18 02:02

別亦難

2022-06-19 02:02
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」周六即將登場，先前殭屍照片曝光引起轟動。(取材自台南美術館臉書粉專)

「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

2022-06-22 20:51

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼