「人生的驛站，我和你都只是過客，在同一班列車相逢，交會出光和熱。」這是一首鳳飛飛唱的老歌，我很喜愛，妻子生病離我而去後，吟唱這首歌時更添加一番感觸與心酸。

我出生中國，父母在漢口市帶我登上人生列車，十幾個哥哥姊姊陸續比我早上車，父親不幸在我兩、三歲時就下車離去，年少失怙，我完全不記得他的長相。

國共内戰，大哥將十三歲的我送上另一輛人生列車，去了台灣投奔二哥，開始披荊斬棘，鍛鍊了我「幸福是需要自己去追求」和「自己要照顧好自己」自強不息堅強意識。

求學期間，邂逅了一個女孩，她搭上我的列車，躍入我心房；交往數年後，無緣的她跳離我的列車，奔向自己的方向。

台灣太小，到處可聞到她的氣息，傷心無語，最佳解脫只能出國；於是我搭上留學潮列車來到美國，離開那片傷心之地，不想再回去。第一年暑假去紐約打工，被剛結識的室友拖去看他心儀的「女友」，一個剛從西班牙皇家音樂學院畢業、比他大幾歲的女孩，我僅和她打了個招呼，沒什麼印象。

那年寒假我畢業了，找到一份靠近紐約的工作，聖誕節 去參加朋友婚宴，坐定不久，那名暑假在紐約市邂逅的女孩在我身旁坐了下來，發現她比我想像中還要年輕漂亮。

一年多後，她跳上了我的人生列車，我們正值青春，計畫著未來，準備回校深造；那是我們人生最燦爛美妙的一段時光，我用雙手托住藍天，豪氣雲天，將地球踩在腳底下，仰天長鳴。

我們的人生列車陸續跳上一雙兒女，一家四口，其樂融融。含辛茹苦地養育他們茁壯成長，下意識地希望他們不要太快長大，永遠地需要我們陪伴身旁。

歲月無情、時光流逝，兒女在十八歲後陸續地轉往另輛列車；他們到異地求學、就業、結婚、成家，空巢的我們只能長嘆「十八年的子女，一世的夫妻」來安慰自己。

是的，一世夫妻，我們在同一機構工作，同車上班，同桌午餐，形影不離，同進共出，幾十年如一日。天若有情天亦老，月如無恨月常圓，可悲太虛總是忘情，草木會榮枯，季節要更換，人事有遞嬗，不可能永遠翠竹常青，青春永駐。

就在妻子退休三、四年後，竟染上不治絕症，化療過程痛苦難熬；我常祈求蒼天有情應憐我，明月有心請助我。無奈中，她還是棄我而去，比我先在人生列車下車。

妻子生病時，我常在她床邊讀書陪伴，有一次她幽幽地告訴我：「你總說我不愛你，這全錯了，記得第一次小湯帶你來見我，第一眼就喜歡上你，但你從沒來找過我，我很傷心，猜想你一定是有女朋友了。」四十多年前往事，當時我背對著她，沒回頭也沒接腔，淚水潸潸而下，心裡一陣滴血。

有一天我扶攙著妻子從臥室到廚房進食，眩目陽光從幾扇穹窗射進來，把起居室照耀得金碧輝煌，妻子驚呼：「這世界好美啊！」我知道妻子仍依戀塵世，非戀世上俗物，她是捨不得離開我和兒孫們。

妻子走後，我度過了幾年鬱鬱鰥居日子，寂寞像一張無形巨網，纏繞著人心，有時它會鬆懈，有時也會抽緊拉扯，使我感到窒息懼怕，孤獨感常會決堤似地鋪天蓋地襲來，將我擊潰。

經過老友介紹，我遇見女兒大學同學住在密西西比的寡居母親，她悄悄地跳進我的生命，登上列車與我同行。

冥冥之中感到那是亡妻的照顧與撮合，聯繫兩顆心的是同一命運，拉近距離的是無邊的寂寞，寂寞的心需要的僅是一個家，從此她變成了我生命中第二個老伴。

十幾年來，我們去各地旅遊，在家參加朋友們聚會、牌局、唱卡拉OK、長青社。鑑於老伴的精湛廚藝與溫和性格，我們夫婦常被邀請參加朋友聚會，使我這個喜愛熱鬧的人，生活變得多彩多姿，享受著生命的第二春、人生第二春。恕我直言，這些感覺絕不是浪漫的，只是兩個銀髮族要生活在一起時所做的奮鬥、掙扎與努力。

人過八十歲，體力漸感不支，各種病痛及慢性病纏身，旅程中需要老伴扶持，也拖累同行朋友腳程，漸漸地我們就少出門。生活中，花費在醫院、驗血、照各種X光片等等時間增加，外出回家後總感到全身疲乏，生活像是從以往寬敞舒適的快速列車，調換到台灣阿里山林場的小火車上，顛簸不適。

年前我跌了一跤，腦部出血，老年人最怕開刀，兩次腦部手術 大傷元氣、體力銳減。

八十七歲之年，自知來日無多，白日看電視常打瞌睡，晚上又睡不沉，拿著手機 聽音樂或閱讀時，常會因手機墜地而被驚醒。睡不著時，我常思忖差不多該去見亡妻了，躲也躲不過，今年是她離開我二十年了，也該去看望冥壽一百二十九歲的老娘和我不記得容貌的爹。

少年夫妻老來伴，亡妻病時我照顧她，走後思念她；今後我生病，身旁老伴將會照顧我，我走後她會思念我。

人生的驛站，我終將會先行下車。但是我也很擔心害怕，將來誰會來照顧身邊老伴？誰又會去思念她？我怎能放得下這顆心，自己先下車？