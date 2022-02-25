正月時，回去了一趟久違的老家，是掛在皖南山區半山腰上的一個古村落；目睹越來越蕭條的家鄉，倍感難過。廢棄的老房子屋頂透著陽光，無遮擋的牆體裸露著紅磚舊瓦，斷垣殘壁散亂在地基上，爬滿了苔蘚；青石板巷弄的縫隙，擠進枯萎的狗尾巴草，一副末日般頹廢的景象。村前的小河，倒是比從前更加清澈，一群野生小河魚看見我出現，紛紛往石縫裡鑽，牠們不記得我了。

家鄉這條小河是源頭水，經常被鄰村嘲諷為水溝，他們揶揄說，高田山人下河洗澡，趴在水裡背都不濕，要翻一下身才能洗到背脊。就是這麼一條小河，為我的童年留下太多美好的記憶。夏天，我們用石頭將河水攔腰截住，漏水的地方塞上水草與河沙，就成了水潭，齊腰深的水潭變成小孩的樂園 ，游泳就是在這個水潭裡練出來的。

水牛也會跑進來，把整個身子都浸泡在水裡，只露出濕漉漉的牛頭，牛角上立著紅藍蜻蜓。褲腳挽得高高地摸蝦抓魚，是每個孩子必不可少的經歷，就連女孩也不例外。摸不到魚，就摘來魚腥草的花搗出汁液，沖在水裡「藥魚」，有時甚至偷來農藥藥魚，那時我和老五經常逃課幹這些事，直至小河魚幾乎到了絕跡的地步。

小魚的威脅可不只我們這些孩子，還有來勢洶洶的山洪。夏天雷雨後，小河就成了一條咆哮的小黃龍，洪水 夾雜著大山上沖下來的泥沙，把我們砌壘的水潭夷為平地。山上的石頭和樹根填滿了河床，河水上了路，路邊經常能撿到烏龜。水退去後，村民們用鋤頭、簸箕重新挖出河道，年復一年。因此，長大後的我和老五，也沒少幹這事。

但令人費解的是，每次暴雨 漲水後，河裡的小魚非但沒有被沖走，反而多了起來。老五說，小河魚有逆流而上的習性，牠們喜歡利用漲水的時機，到上游來尋找新家園和繁殖後代。對於家鄉的草木與生靈，老五確實比我熟悉，他從沒離開過我們的小村莊。

我結婚後就離開家鄉，後來把老婆孩子也帶了出去。像我這樣的人占絕大多數，如今的老家十室九空，許多人的後代連家鄉話都不會說了，他們回老家探親掃墓，倘若不是跟著父母，老五肯定不認識他們。但是，誰在縣裡、誰在市區、誰在省城買房安家落戶，老五肚子裡有一本帳，清清楚楚。

老五不為所動，他不想離開家鄉。「家裡掙不到錢，就少花點唄。」他的兩個女兒都已長大成人，去了大城市，夫妻倆種瓜種豆，養雞養鴨，過著自給自足的傳統農耕生活，不亦樂乎。知道我回來了，老五揹來一個鼓鼓的大蛇皮袋給我，裡面是他們夫妻種的山蘿蔔和地裡挖的、沒出頭的筍子，少說也有四、五十斤。這些在城裡算是特供的奢侈珍饈，在老家卻是尋常物。

離開村莊，老五仍站在我家的老房子門口目送，我忽然對他生出敬意。大時代的洪流裡，我們都是隨波逐流的泥沙；時代的巨變就像夏天的山洪，沖走太多我們不想放棄的東西，結果連自己都放棄了。而老五卻是逆流而上的魚，堅守心裡那一汪清澈池塘。