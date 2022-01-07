自從一九四九年共產黨取得政權之後，政治迫害一直是勒在被推翻階級及其子孫頭上的緊箍咒，舉凡升學 、就業 、參軍、入黨、提幹，每一項都深受箝制。

上海小姐鍾慶華品學兼優，讀書特別聰敏，早早考進市重點，一路讀到高中，應該說憑成績進大學唾手可得。不料她正好軋進老三屆插隊落戶一片紅的浪潮，資產階級子女上山下鄉絕無還價，於是在七○年時，去了安徽淮北農村插隊落戶，接受貧下中農的再教育。

小鍾在農村努力勞動，積極表現，什麼髒活苦活都無怨言。淮北農村都是麵食雜糧充饑，她學著自己推磨，像淮北老嫗一般戴著一塊包頭巾，吆喝著小毛驢一圈一圈地推磨，弄得渾身全是白粉，頭髮眉毛都分不清，哪有一點上海小姐的影子。

就這般苦幹了整整六年，連當地的農村幹部都稱讚，「小鍾不錯，這期間招工的、升學的、參軍的，一撥撥插兄插妹都先後走了，整個大隊只剩她一個人在那裡苦度歲月，浪擲青春。她也不去走什麼門路，只是相信黨，相信群眾，依靠貧下中農，堅信自己所做一切定有回報」。

一九七六年知識青年最後一批推薦招生 ，實在沒有其他人了，當地幹部就把小鍾推薦去安徽輕工學校上兩年制的中專。小鍾得此消息欣喜若狂：總算熬出頭了。

隨後匆匆打點行李，急急逃離奮鬥六年的淮北農村。那時小鍾已近而立之年，她對友人說：「離開淮北農村的這一天，是我近三十年人生中最高興的一天。」

想不到小鍾搭的是末班車，當年九月毛澤東逝世，四人幫粉碎，鄧大人三度出山，一切都變了。一九七七年起恢復停滯了十一年的高考，那時中國人才鏈斷裂，國家不拘一格廣求人才，只要成績過關，年齡、成分等一概不論。小鍾那時正在合肥讀工農兵中專生，自然錯失機會，第二年即被分配到僅幾十人的合肥小廠擔任財務工作。雖然一九七八、一九七九年都招生，甚至廣招擴招，但小鍾卻被合肥的小廠牽制住了，再也不能一展長才。

小鍾在那家百人小廠中也是兢兢業業，一做就是三十年，直到變成老鍾，辦了退休，才回到上海。那時她已是白髮老嫗了，正如古詩「少小離家老大回」所言。

後來老鍾對友人說：「我離開淮北農村那一天也是我一生中最倒楣的一天，從此斷了讀大學、回上海之途。這一天改變了我的一生命運，禍福依兮，人的一生真是無法預料。」