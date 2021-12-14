收到我以前學生瑪麗的一封電郵，說她的教授布置了一個作業，要她訪問一位認識的移民，然後寫一篇心得。她問我是否可抽空做一個視訊訪談，來敘述我的移民歷程，我一口答應了，開啟塵封已久的往事。

我在越南 西貢長大，懂事後，開始意識到和鄰居講不同的語言；父母和我都不諳越南語，我平時被當地越裔孩子無緣無故找碴欺凌時，只得啞巴吃黃蓮、有苦說不出。父母也無能為力，總安撫我說：「算了吧，以後碰到他們，離遠一點。」我只得默默承受。

一九六三年十一月一日，南越總統吳廷琰被刺殺，第一共和政體被推翻後，各將領之間互不臣服，政局混亂、經濟崩潰。為安撫動盪不安局面、紓解財經窘境，新上任的閣揆以壟斷市場為由，下令槍決了華商謝榮，我依稀記得其罪名是「經營米穀」。其實，和他經營同樣規模生意的越裔商人何止千萬，他們卻安然無恙；可嘆謝榮雖已歸化為越籍，到底仍屬異類，成了嚇阻立威、轉移民怨的犧牲品。

越南曾是中國的藩屬國，偏激的知識分子視華人 為侵略者，無知底層民眾恨華人搶了他們的飯碗。不論大人小孩，越南人開口閉口都以「巴竇」（BATAU）這蔑視的字眼稱呼華人。長大後，我終於理解當年父親為何語重心長地對我說：「越南華人像離了根的樹，我們要夾縫求生，就得靠語言、文化、教育來充實自己。」我總算沒讓父親失望，在錄取率不到千分之七的一級和二級南越全國秀才會考中連闖兩關，進入南越名校「國立西貢文科大學」。鄰居的孩子大多成為我的學生，我小時受盡他們父母的凌辱，現在他們卻畢恭畢敬地稱我一聲老師。

一九七五年四月三十日，北越軍隊占領了南越首都，西貢政權瓦解。拖了二十年的內戰終於結束，南北越統一，人民滿心期待太平日子。事與願違，在六月十三日至十六日，西貢政權將近一百萬的軍政人員被關進了全國各地的勞改營，導致多少家庭妻離子散。九月十日，來不及逃亡的六十幾個巨賈富商被清算，鋃鐺入獄。諷刺的是，百姓一樣遭殃，貧窮的仍不能翻身做主，有點積蓄的又因同年九月二十二日、一九七八年五月三日、及一九八五年九月十四日，三次兌換貨幣把血汗錢給榨乾。華人因政治背景被歧視 、排斥的現象日益明顯。

北越政權和昔日支援自己「抵法抗美」的盟友漸行漸遠，擔心生活在西貢市中心的華裔變成木馬屠城的「第五縱隊」；一九七八年三月二十三日，以「改造工商業」為藉口，北越把這些心腹之患趕出城市，流放到新經濟區。黑名單都是刻苦耐勞的成功華裔商家小販，只因掌控經濟市場，就變成懷璧其罪。北越政權一口咬定當初華人移居越南，身上只有一頂斗笠、一根扁擔，如今朱門繡戶，當然是剝削得來。可憐華人財產被沒收，美其名送往新經濟區謀發展，其實是被拋棄在荒山野嶺間，任其自生自滅。

瀕臨絕境的新經濟區區民，不得不千方百計偷偷溜回城市，權力使西貢各級政權迅速腐敗，使這些逃離者有漏洞躲避於親朋之間。北越中央政權眼見瀆職無能的地方官僚不能貫徹新經濟區政策，一九七八年八月祭出「二號方案」：要華裔繳金葉、獻財產，才能坐船離開越南。這是雙方互利的政策：政府既可收到黃金財產，又可掃蕩逃離新經濟區流竄各區的人；而被逼無家可歸的華人，也得到逃出機會。霎時船民潮幾乎遍及整個南越沿海各省，地方公安必須上繳中央所徵收的黃金，但是為中飽私囊、攫取更多財富，每艘船都超載，沉船的事故不斷發生。僥倖躲過海浪的船隻，也逃不過海盜的魔掌，姦殺擄掠、飢渴、迷航，慘況層出不窮。

瑪麗在筆記型電腦上打完最後一行字後，若有所思地說：「我也有過被歧視的經驗。」我望著她的金頭髮和藍眼睛，非常驚訝。「一次我去華埠買東西，那些店員居然背後叫我做鬼妹。他們以為我聽不懂呢。」「他們應該叫妳老外。歧視排斥，任何年代、任何地方都存在。」「老外？我認為這稱呼也含有歧視意味，這不是把自己當主人，其他都是外來的嗎？」「不，這外字沒有貶義，只是區別華人圈子以外罷了。」「其實，我也是移民後裔。我的祖先來自歐洲的法國、比利時、捷克和波蘭。」「這些國家相距這麼遠，他們怎麼會拉上關係？」「我不太清楚，似乎和二次大戰有關吧，我的父母不願意提起上一代的事。」「無論如何， 妳不用離鄉背井、異地求生；我雖放棄一切，但能生活在自由土地上。妳我都是亂世的僥倖者，這機會可得來不易啊！」