趙老爺子是我的岳父，曾經有過自己的糖食小作坊。在一九五六年的改造浪潮裡，小作坊被合作化了，一些小作坊合併成西安製糖廠，老爺子成了工廠工人。一九六○年大饑荒，他參與過「地下作坊」幹活，一九六四 年的「城市社會主義教育運動」中，受到工作組追究。所幸工作組裡也有人心地善良，不忍心濫整無辜，沒有開除老爺子的工職。

岳父岳母有七個子女，我的妻子最大。為了養活、帶大孩子們，老岳父除了上班之外，還要幹許多雜活。

一九七三年我走進了這個大家庭，看到老岳父從糖廠買回製糖渣滓餵豬；岳父餵的豬長得特別大，每到春節臨近，老爺子就邀約自己的「哥們兒」幫忙，親手殺豬。一頭豬有二百多斤肉，除了饋贈親朋鄰居外，也按當時「不要肉票」的市場肉價，賣出一部分。老爺子曾經同時養過兩頭豬，賣一頭給公家，就可以按當時賣豬的政策，得到返回獎勵布票、油票、飼料糧票。

每年殺豬以後，老岳母把帶皮豬肉切成巴掌大的肉墩子，在鍋裡煎熬出油汁，然後連油帶半生的肉倒進一個大甕裡。家裡要吃肉了，就從甕裡剜出一些，再配上蔬菜，做成肉菜。一九七三年秋天，老人就用家裡儲存的肉，給大女兒操辦了結婚待客的喜宴。大女兒出嫁後，岳母總是把家裡的肉票、油票給大女兒，一直到一九八三年西安市取消肉票制度。

打倒了四人幫，社會底層的老百姓可以自主自由地幹活了，不再有極左們來抓人、來「割資本主義的尾巴」。老岳父退休 了，一九七九年搞了一個做芝麻糖的小作坊。山東農村老家的子侄們相繼跟著到西安，他們稱呼叔父、舅父，甚至舅爺，跟著學做芝麻糖。

每當春節臨近，作坊裡加班加點連軸轉做糖，積累起了春節供應的糖食後，山東老家來的親戚們帶著辛苦一整個冬天的工錢，還有一大紙箱自己做的糖果，歡歡喜喜回家過年了。幾年之後，他們在山東老家辦起了自己的糖食作坊。

手工做糖非常辛苦，把麥芽糖做成中心透空的糖筒子，外皮黏覆上芝麻。那必須趁麥芽糖剛出鍋的時候，糖汁還半軟有塑性，就趕緊卷成糖筒子，然後截斷成節，滾上芝麻。要使麥芽糖較長時間半軟，只能把門窗都捂得嚴嚴實實，屋子裡霧氣騰騰。那時沒有空調機，而且剛出鍋的糖汁很燙手，做糖的工匠師傅們就在這種環境裡承受火烤與糖塊燙手的煎熬，在寒冬臘月的工坊裡只穿著一條褲衩，爭分奪秒幹活。

一斤內部空心的芝麻糖筒子，皮薄一些，根數就多一些。老岳父作坊裡的薄殼子芝麻糖，比公家糖果廠裡的芝麻糖賣得更紅火，一些小商販在趙師傅的作坊外面，排著長隊進貨。小販們進貨是稱重量，賣出去是講根數。

做薄皮芝麻糖是老岳父的拿手技術。查看英文資料，與專利技術相對應的，有那麼一個術語「Knowhow」，也就是技術訣竅，中文叫「絕招」吧。