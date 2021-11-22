《老物件情懷》爺爺的茶壺

爺爺留下來的柿子茶壺。

這把茶壺從照片裡看，的確是一把髒兮兮的舊茶壺，上面留下來的茶垢是日積月累的歲月記憶。但它是唯一存留在我幼小心靈裡的閃光點，也是相伴我爺爺多年來離不開的喝茶寶貝。

記得我五歲那年的大年初一，爺坐在堂屋的八仙桌旁，桌上放著剛剛泡好的一壺茶，正冒著熱氣。我走近爺爺，他摸著我的頭，給我倒了一小盞茶說：「喝，喝茶。」我端起茶盞一口就喝光了。接著爺爺問：「好喝嗎？」我回答：「不好喝，又苦又澀。」爺爺笑呵呵地說：「茶的味道就是人生的味道。」 緊接著又問：「你現在嘴裡有沒有一點甜味？」我回答：「好像有一點。」

就這樣，大年初一時爺爺會叫我喝茶的「習慣」持續了好幾年。每年我都是看著爺爺從他那把柿子造型的老壺裡，倒出一小盞茶，讓我喝下去。不懂這把「柿子」茶壺裡埋藏著什麼奧秘？

我已經記不清是哪一年的大年初一，爺爺告訴我，他給我倒的是一盞「來年事（柿）事（柿）如意」茶，期盼我在新的一年事事如意。他說，茶味又苦又澀，這就是「人生不如意事十之八九」，走好每一步，紅塵百味，最有味的是淡然，「不要怕，喝下去，一定會苦盡甘來」。

「聽燒爆竹童心在，看換桃符老心偏」。現在，我像爺爺一樣，每年大年初一給我的孩子們，從爺爺留給我的柿子茶壺裡倒一小盞「柿柿如意」茶，祈求孩子們來年事事如意。