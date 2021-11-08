《老物件情懷》最佳威特（上）

中國星獲選為名列前茅的餐館，而作者就是最佳威特。

在美國 餐館，男服務員叫威特（waiter），女服務員叫威曲絲（waitress）。上世紀八○年代初，我在佛羅里達的P城擔任威特，餐館名叫「中國 星」。上工的第一天，接待客人時，老闆彼德跟在我後面盯著看，見我不但接單，還和客人聊天，他才放心。我開始了我正式的威特生涯，不到二個月，老闆升我當了領班（Captain Waiter）。

威特一個月底薪才三百元，主要的收入來源是客人留下的小費；所以如何盡心盡力服務好客人，是大部分威特最認真思考。

我的客人中最為特殊的一個應是「媽米」，是一名白種女人，近六十歲，長得很端正，穿著很有氣質，講話文謅謅的。我幾次接待她後，發現她有幾個特點：常常單身一人來，總是點一個最貴的海鮮大燴，小費給得很好，達帳單 的三十%，餐後的籤語餅會認真看，有時還會收藏在皮包裡。

普通美國人給小費，一般是帳單的十五%至二十%，所以這位金主我必須全心全意好好伺候。我看出老太太肯定是一人獨居，我產生了同情心，想多給她一些親情的溫暖；所以「媽米」一來，我總會抽時間陪陪她，天南地北和她聊天。漸漸地，我得知孤老太太名字叫貝絲，父親是美國名人錄中的一名工程師；而且我發現貝絲對籤語餅中的籤很相信，不肯給人看，就像中國那些信佛求神的老太太，會將好籤珍藏。我開始有種衝動，希望貝絲每次都拿到好籤語。

籤語餅是美國中餐館特有的傳統，吃完飯上帳單時會附送一個籤語餅，形狀像個元寶，裡面空心的，藏了一張紙，上面印了一句話或數字；美國人會掰開餅，笑著看看籤語，然後把脆餅吃了。那時候籤語餅都是散裝的，放在一個大塑料袋裡，開口的餅有時會露出籤語條，我想既然老太太喜歡籤語，我就給她好籤語吧！

空閒時我將籤語紙條一張張用鑷子抽出來，估計老太太會喜歡的就收在自己的皮夾子裡；每次要給老太太上籤語餅，我就將籤語餅中原有的紙條抽出來，把自己皮夾子中的籤語條塞進去。老太太看了一臉樂，將籤語條馬上藏到皮包中，不肯給我看；我心想，我知道這張是「你的驚喜是你的健康」，還記得上一次我給她的那一張是「上帝愛你的善良」。

有一次我看到其他威特伺候老太太，老太太將籤語紙遺留在桌上。我撿起來一看，紙條上寫的是：「你的幸運號碼是，你的孩子會進常春籐學校。」

漸漸地，每次貝絲來了都會要求我接待，老太太給的小費太好了，但是我也沒法瞞著大家，因為老太太沒有信用卡，一直用支票付款，小費也計入支票中。吃一客海鮮大燴十五美元，小費三十美金，總計四十五美金。其他威特真搞不懂為什麼她老是要我服務，給的小費又十分驚人，「我們也都畢恭畢敬款待妳的呀！」我知道，當然上帝也知道，因為我有一顆善良的心，想讓貝絲快樂。

每次貝絲到餐館，前台領她到我的台區，就會說：「你媽米來了！」餐館中的笑話是我有一個白人媽米。「媽媽來了」，這聲喊，我高興，其他威特也高興，因為再來的其他客人都讓給其他威特了，今晚我只做貝絲這一單。

我還有一群VIP的客人，都是醫生和大學裡的教授，高級知識分子都好面子。我初到中國星接待了一桌客人，是鄰近大學裡一個數學系的華人系主任，名字叫艾倫。我給他們介紹了一些大廚的拿手菜，吃得賓主皆大歡喜，艾倫也留了不少小費，一夥人都走了，各自開車四散。我開始收拾桌子，想將吃剩的菜倒進垃圾桶內，麗麗在邊上見了馬上喊道：「不要倒，艾倫會回來取的！」麗麗是專門收拾桌子的助理員，比我早一年來中國星，她叫我將剩菜打包後去餐館後門候著，等艾倫回來取狗盒子（Doggy Bag）。

我拿了這些盒子剛到門口，艾倫的車子從餐館停車場開了出去，到外面大街上兜了一圈又回來了。到了我們後門，他搖下玻璃窗接過我手中的狗盒子說聲謝謝，將袋子交給了太太，又驅車離開。

既然好面子，我就想辦法給足他們面子。美國的餐館很少有包房，我就把最裡面、角落的一個圓台稱為VIP區，這些教授、醫生、業主就是我封的VIP。小餐館沒設VIP區，咱可創造嘛！不但如此，等客人到齊，通常餐館會給每個客人一本菜單，因為美國人習慣一人叫一個菜，各人吃各人點的菜。現在成了VIP，所以菜單沒有了，主人告訴客人，所有的菜都由我來配，我也想方設法介紹一些地道的中國菜給這些VIP客人。

當然你要問，上菜單裡沒有的菜，廚房配合嗎？很配合，主廚是台灣來的小金，原來在台灣就當廚師，不會英語；他想買物件，開銀行帳戶都由我代辦，周末外出兜跳蚤市場也都是我開車，我們是要好的朋友。老闆也支持，因為是VIP，且是菜單上沒有的菜，當然也沒有標價，所以價格都比菜單上的貴一些，老闆高興，客人也高興。

我印象最深的是他們吃了醬爆青蟹，不但吃光蟹肉，教授、醫生一個個都舔十個指頭，因為醬太鮮美了，這些要面子的VIP這時應該忘記了風度。美國人的分食制習慣，也被我改造成中國人的共食制。

➤➤➤最佳威特（中）

➤➤➤最佳威特（下）