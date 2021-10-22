一九六九年一月，我到天津東郊區插隊接受再教育 ，劉五伯是第六生產小隊的園田隊長，五十來歲，個兒不高，黑黝黝，腿有殘疾，走路一拐一拐的。

我第一次在園田翻地準備種西紅柿（番茄），知青的農具都是大隊統一發放，我翻了一會兒就落在後頭；劉隊長過來遞給我他的鐵杴，木把光滑，杴頭鋥亮，是多年用出來的。第二天，他把我的鐵杴還我，把突起的疙瘩削沒了，還用砂紙打磨得滑溜溜，鐵杴頭也用他家的砂輪磨快了；他又把我的扁擔、四齒、鎬拿回家裡整修了一番。

大隊每天到市裡拉來糞尿，在糞場摻上髒土，攪合後悶透晾乾，用馬車拉到地頭，社員們從地頭挑到田裡撒在西紅柿秧根下；我手忙腳亂，把糞順著田埂抖落就趕著挑下趟，眼看著水就要流到跟前。劉五伯突然彎下腰，把糞肥用雙手向西紅柿根部歸攏，我看傻眼，糞肥是乾的，但仍臭氣烘烘。他薅了把青草搓搓手，又在溝裡洗洗，抖抖水，在衣襟上蹭蹭，慢條斯理地說：「農活不難學，社員怎麼幹你就怎麼幹，慢慢來。」

黨的九大召開後，有一天下早工，劉五伯滿臉歡喜地對我說：「小王啊，九大的政治報告我都聽明白了，就是那個『逗號，逗號』不知道是什麼。」我想了想，哈哈大笑：「不是只有逗號、逗號，還有句號吧。」他晚上一遍遍收聽收音機播送九大報告，一直聽到「下面用記錄速度廣播一遍」，裡面每個標點符號都讀出來。我初二沒讀完，從沒把自己的文化當回事，這下可牛了，迫不及待地學著他的音調、表情，講給知青們聽。

夏初，結的西紅柿比拳頭還大，粉嘟嘟的。一天清晨，社員們都小心翼翼地摘西紅柿，怕掐破皮，怕傷了秧，摘了滿滿十多個大竹筐。劉五伯叫我別下地幹活了，每天早、午飯和晚上十時前，到西紅柿地看青。

看了兩天，我早就盯上一個熟透的，晚上擰下來就是一口，甜！幾口吃完，西紅柿蒂往水溝一扔。隔天晚上，四隊的大宋、五隊的小謝悄悄來了，都是知青，我們仨專揀大的吃。第二天下工，劉五伯手裡攥著幾根短葦稈冷眼瞅著我：「昨晚下青道了？」「青道？」「偷吃西紅柿。」我不好意思地點點頭，劉五伯說：「最少是三個人，還都是知青！」簡直神了，他掂掂手裡的葦稈，「凡是我留作打種的西紅柿，都在邊上插葦稈兒做記號，村裡再饞的孩子也不動打種的，只有你們知青不知道。我跟社員說你晚上愛看書，換別人看青了。」我不住地點頭，「如果知青都來了怎麼辦？不讓你看青，是為你們好。」

有一天，大隊放電影 。村裡的青年慈秀悄悄拉我走到邊上，另一個青年宏奎跟上來，說五隊看青的在看電影呢。我跟著他們到了五隊的菜瓜地，天黑緊張，我東一把西一把拉著，宏奎喊了聲「有人」，他倆兔子一樣竄上田埂飛跑，把我甩得老遠。到了鄰村的地裡才停下，他們一人一個大菜瓜，我們在返回的大道上邊吃邊走，宏奎問：「你在瓜地瞎拉什麼呢？」「葦子稈啊，打種的記號！」我把偷吃西紅柿被劉五伯發現的經過告訴他們。慈秀說：「劉五伯對你們知青太偏心，要是抓住我們，沒鼻子沒臉一通罵，大喇叭裡要作檢討，年底還得扣工分。」

七○年的一天，劉五伯又像那天說「逗號」的樣子笑著：「小王啊，九屆二中全會的文件，我都聽懂了。他們就是少了一件事——知識青年接受再教育要幾年才能畢業？我尋思好了，你們現在插秧割稻子、挖河抬大筐，樣樣拿得起來，也該讓你們畢業回家了。今晚黨支部有會，我是黨員，就向黨支部實話實說。」我不知道該怎麼接他的話，不敢看他的眼睛，好像和他剛剛認識。

後來我調到大隊搞植物生長刺激素的實驗、搞發酵飼料，都得到劉五伯大力相助。一九七一年，我被推薦到天津師院，成了首屆工農兵學員，社員在村頭為我送行，劉五伯趕來送我一支鋼筆。我說：「我急著回家，也沒給您留個紀念物，等回來看您時一定補上。」他高聲對大家說：「這個小王啊，兩年多前就送我一個紀念物，全村男女老少沒有不知道的，就是『逗號，逗號』！」