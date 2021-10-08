《老物件情懷》母親的剪報

作者母親做的多本剪報簿。

記得當時年紀小，就常常見到母親剪報，只是不明所以；日前整理母親遺物，發現她跟我們住時做的好幾本剪報簿，終於更進一步了解母親的心路歷程。

大概因為任教工的關係，為了給學生心理輔導，養成她剪報的習慣。當年在南台灣 的小城，教會附近正好有所大學，外地來的大學生常就近來此聚會；母親為了給這些負笈他鄉的學子「家的溫暖」，常邀他們來家裡打牙祭，他們也很喜歡跟母親傾吐談心，母親總能循循善誘，指點迷津。

其中有個大學生讀神學後在芝加哥 牧會，趁來紐約 之便，趕到母親公寓看望，適逢母親摔斷骨盆，他為臥床呻吟的母親禱告時，當場失聲哭泣，可見跟母親感情之深。

有一本剪報簿，母親命名為「情緒管理」，在封面她還寫著：「主啊！請賜給我寧靜的心，來接受我所不能改變的事；賜給我勇氣，來改變我所能改變的事；賜我智慧，來分辨兩者的差別。」

還有一本是婚姻篇，她收集了世副每月話題「婚姻」的入選文章，扉頁寫著：「跟外子五十五年的婚姻，雖不是吃盡千辛萬苦，可也是使盡渾身解數。」

的確，年輕時，軍人個性的父親主觀又剛烈，多虧母親百般忍讓，以柔克剛；父親被母親的愛心和耐心感化，後來決志信主，兩人才能夠同心同行，共沐主恩。

拜母親剪報之賜，我們四個手足婚後，每當跟另一半鬧矛盾時，她總是好言相勸：婚姻不是雙贏，就是雙輸，唯有婚前擇其所愛，婚後愛其所擇，在愛中互相學習，才能天長地久，白頭偕老。