《老照片說故事》別了，民辦中學

作者以學校前身「張家花園」為背景拍攝的照片。

大約在一九八四年春末，我調離了民辦中學，從一九五九年秋算起，我在那裡工作 了二十五年。這張照片是相冊中唯一以學校前身「張家花園」為背景拍攝的，當年拍攝沖洗放大技能較差，所以照片光線、焦距沒掌握好，人像有點「虛化」。

自上海師院「農業中學師資訓練班」結業，第二年到民辦中學報到任教，歷經三十而立、四十不惑，我一生中最好的時光都是在那裡度過。我在學校先後擔任語文、數學、化學、物理、唱歌等課程的老師，也擔任過班主任；這次居家防疫翻看舊相冊見到照片，許多往事湧現腦海。

二十五年間我見證了民辦學校從由小到大、從盧灣區八仙橋亭子間補習班，搬到真如鎮升格為初級中學，最後搬到「張家花園」成為六年制完全中學。

在民辦學校我結識同事徐老師，後來結婚、生兒育女、風雨坎坷一路同行，至今已有五十九個年頭。如果不移居海外，餘生就會在那裡繼續工作，直到退休終老。

妻子因為內戰，自幼被迫與父母分離，改革開放後，她獲得與母親在海外團聚的機會，那時候我已屆「知天命」之年、兒女雙全，住房、工作都很安定。我本是個老知青，思前想後，再次和她「洋插隊」。

定居南加州 已有三十多年，引頸盼望疫情 拐點早早來到，讓我們可以完成回滬探親訪友、祭祀長輩的心願，圓夢在蘇州河上昌平路新橋走一走。

值得一提的是，曾經林木幽深的「張家花園」，因為市政建設已經從地圖上消失了。