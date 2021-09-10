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中秋舞草龍（上）

吳憲鴻

才進入農曆七月，堂哥就來電話，說今年中秋節村裡要舞草龍。中秋舞草龍，是村裡傳承幾百年的風俗，但現在青壯年或升學工作，或去外地打工，要再舞草龍找得到人嗎？堂哥說，村老年協會組織發動，村委會大力支持，一定能行的，「你來吧！」

我見過老家舞草龍，還是近六十年前的事了；雖然那時八、九歲左右，還是有些印象的。

上世紀六○年代初，三年自然災害一過，生活開始好轉，鄉親們又開始舞草龍。農曆八月中旬一到，村裡有威望的幾個老人聚集在一起，商量如何操辦這舞草龍事宜；主要是通知那些紮龍、舞龍的老手，再向經濟較好的人家募捐。本來應該是舞龍到某家門口，該家的主人才給錢，可是籌備時要用錢，像買電筒、電池、彩紙、訂製龍香，還有買燒半夜餐的豬肉，這些都是不能少的，就先找幾家預付錢了。

草龍的主要原料是稻草，再有幾枝毛竹就行了。八月十二、三日就開始紮龍頭，先把毛竹剖成長片狀，再用稻草包裹竹片，紮成龍頭的雛形；前面兩片長圓型的，一端在頭上固定，中間用短棒撐開，就成了張開的龍嘴。

中秋節當天早飯後，許多人陸續到祠堂，在主事人的分配下分工合作。稻草索用量大，所以搓稻草索的人最多，有婦女也加入，搓出一根根長稻草索；有了大量的稻草索，紮龍身的就動手了。中間有竹片連接上龍頭，包上稻草，然後用稻草索繞著捆著，從粗到細，不斷延長，接著添稻草、編龍爪、紮龍身，一個個忙得不亦樂乎。

龍身前段，直徑一尺多，後面只有五寸粗，有的把尾巴分成三股，故名「三尾龍」。草龍的長度，一般根據撐龍人的多寡而定，或十幾丈，或二十多丈，甚至三十丈有餘。到了下午三、四時，開始裝扮草龍，彩紙糊紮的龍齒、龍舌、龍角、龍口燈、龍頂燈、龍尾燈，按順序一一插入；特別是龍頭兩側，捆綁上四節乾電池的電筒，充當晚上亮亮的眼睛；這時從較遠處看，原本光禿禿的龍就活起來了。

夜幕降臨前，村民們早早吃完中秋團圓宴，「咚咚鏘，咚咚鏘……」六時半，祠堂那邊頭陣鑼鼓響起來了；七時左右，一輪圓月升上東山，山村灑滿銀光，路上、巷弄都亮晃晃的。

第二陣鑼鼓響了，頭戴草帽、身穿緊袖衣的青壯漢子開始將草龍每隔七、八尺插上一柄叉子；一陣忙碌之後，第三陣鑼鼓震天響，炮竹齊鳴，草龍起身，威風凜凜！

引導燈先行，一盞寫著「風調雨順」，一盞寫著「國泰民安」，大鑼大鼓開道；接著是撐大龍珠（用稻草紮成球形，外面包著紅紙）的人員登場，長龍緊隨，龍頂燈迎風旋轉，龍眼（電筒）直射正前方，小鑼小鼓負責殿後。

草龍被撐出巷子，到寬闊的曬場，場中間已經燃起熊熊的火堆，婦女們就著烈焰焚起龍香，然後一一插遍龍身（龍香是特製的，龍頭香一米長，成人大拇指粗，三爐共九炷；龍身香五十公分長，成人小指粗，有幾千支）。龍身上的香火有兩個作用：一是祭祀，二是可以通過亮晶晶的香頭，看清草龍舞動的軌跡。

➤➤➤中秋舞草龍（下）

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