自清代起，北京 地區鮮明地分成兩大區域；一是以皇城為中心、皇家 貴族居住的北京内城，另一個是以天橋為中心、平民生活的北京外城（南城）。

明末清初天橋一帶就有少量流動商販，道光年間逐漸出現一批各門類的賣藝人，有撂地（露天）、大棚、茶社、書社、戲園子、說唱曲藝、武術、雜技、變戲法等，各路藝人多達數百。隨之而來的還有看病的、鑲牙的、賣藥的和各種小吃等應有盡有，形成具有濃郁京味兒、最繁華熱鬧的地方。

近代學者齊如山在「天橋一覽序」中寫道：「天橋者，因北平下級民眾會合憩息之所也。入其中，而北平之社會風俗，一斑可見。」清末詩人易順鼎的「天橋曲」十首全面描繪天橋的景象，其中有：「垂柳腰支全似女，斜陽顏色好於花。酒旗戲鼓天橋市，多少遊人不憶家。」的描述。「拉洋片」就在這種氛圍裡孕育形成，流行一百多年後，至上世紀六○年代幾近絕跡，現在的年輕人大多對其已不知所云。

拉洋片的創始人焦金池，最初隨父（西河大鼓藝人）到處賣藝，曾與他人一起做過「腥棚」（布棚圈），內放偽裝的畸形動物招攬觀眾。後來父親讓他學演「拉大片」，學成後從河北肅寧縣老家到北京天橋賣藝。用的道具是青皮席子圍成一個箱子，箱子裡放幾張畫片，前面掏幾個圓孔。表演者站在一旁說唱，觀眾趴在席子的圓孔向裡看。

經過改進，道具改用木箱子，前面的圓孔安裝凸透鏡，裡面的畫面前加了燈光；演唱時增加由人用繩索牽拉操作的鑼、鼓、鑔等伴奏；一手在箱外拉動繫著圖片的拉繩，能使圖片捲動或放平，觀者透過透鏡觀看裡面放大了的、依次調換的故事圖片，每變換一張圖片，就用演唱的方式解釋圖片的內容。這在當年看來可稱得上是洋玩意兒。

經過一段時間的演出，最初的拉大片演變為成熟的拉洋片，先後有多人在天橋和各地廟會、集市表演，但唯有焦金池的表演，動作和表情最豐富、曲目最多，還能結合時事編唱新詞。其中不少唱段由京韻大鼓、北京琴書、河北梆子、評劇綜合而成，聽著親切感人；有時即使不換畫面，僅憑演唱就能贏得聽眾喝彩，因此很快成名。

民國十八年（一九二九年），焦金池演唱的選段灌成唱片發行，並由電台播放；從此，其藝名「大金牙」（鑲有金牙）名聲大噪，被歸為天橋第三代（民國以後）的「八大怪」之一。

大金牙的第三代傳人是「小金牙」羅沛霖的弟子趙柏貞和尚斌生等；尚斌生因生活所迫改行謀生，但退休後與拉洋片不離不棄。藝人畢學祥一九八七年隨中國民間藝術團到日本 演出，期間有日本友人提及拉洋片的事觸動了他。他雖然對拉洋片並不在行，但一心將面臨斷檔的老北京傳統藝術恢復。一次偶然的機會，尚斌生與畢學祥相遇，二人共同努力，一九八八年在龍潭湖廟會和紅樓夢大觀園恢復拉洋片表演。目前第四代傳人梁友明和畢學祥的弟子、兒子成為傳承人。

拉洋片誕生於娛樂活動匱乏年代，之所以能從幾近絕跡中延續下來，必定有其特殊性，用現代人的眼光看待這些表演反而有新穎感，所以仍然能吸引部分人觀賞，從中獲得異樣風情。