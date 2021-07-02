《老照片說故事》茶几上的剪報

報導作者父親事蹟的剪報。

小時候新竹眷村的家中，客廳的小茶几上，厚厚的透明玻璃下壓著一張剪報，剪報標題是：「君子愛財有道 金德元最廉潔 拒受賄款一萬元」。

那是剪自軍中「忠勤報」，在民國六十六年（一九七七年）七月二十二日第一版上的報導。那時的父親是聯勤工程署北部地區工程處中校科長，因對工程品質及信譽的堅持，要求承包工程的廠商改進工程缺失，否則不予計價，導致承包商偷偷塞錢在他的抽屜裡。父親發現之後，立即將行賄之款上繳輔導長處理，隨後受到署裡的表揚與獎勵。

剪報一直在茶几上，是一張無聲的家教，伴著金家小孩成長。

父親的一生都在工程單位服務，由軍中到政府部門，或採購、或監工，在在為工程品質把關。也遇到不少次類似事件，他都能堅守甲方的立場，不受乙方的威脅或誘惑。我工作後也在工程界服務，與父親有了較多的話題，他曾問我：「圖利他人、便利民眾，兩者的區別在哪？」初出茅廬的我展開即席演講式的回應，父親淡然地說：「法律與良心，端看是否違法以及自己的良心。」

一生服務於公職的父親，為人謹言慎行，行所當行，拒所當拒；沒有大富大官，卻是不負於人，無愧於心。家中少有庭訓、言教，有的就是他的身教，以及那一張無聲的剪報。的剪報。