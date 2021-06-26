時間追溯到民國四十一年（一九五二）的十二月十一日，頗受關注的留美新文化大師胡適之博士應邀訪問台灣 ，消息震驚海內文化界。當時的台中市長楊基先是異議分子，他打敗了國民黨提名 的林金標，以高票當選台中市長，為了展示台中市身為文化城的實力，他特別邀請胡適先生赴台中作一場學術性的專題演講。胡適先生欣然接受，時間就定在十二月十一日上午九時，地點在自由路的體育場。

當時的廣場聚集了大中小學校的學生五千多人，胡適先生在接受「台中市國民大會代表聯誼會」的茶會活動後，即驅車前往演講會場。他抵達現場時萬人歡呼，會場水洩不通，受到敬重的程度可見一斑；這時最緊張和焦慮不安的，莫過於當時名不見經傳的高中學生李敖。

李敖當時和我都是台中一中高二戊的學生，李敖是有名的胡適迷，一手胡體字幾可亂真，平時在校一襲長袍，以名士自居；對於胡先生到台中演講，他特別寄以見面的厚望。為了要達到談話要點，李敖用了一周時間给胡適寫了一封長達十頁的信，萬一不能見面，至少可以讓胡先生有機會讀後，產生印象，甚至像錢穆先生一樣回一封親筆信。

不過李敖事後非常失望，因為當天他被擠出人群之外無法近身，甚至緊張到連信都無法轉交。當時在他身邊的同學張光錦把信接過來，塞在胡先生手上的大批名片中，後來被隨扈拿走。這令我非常感佩張光錦的機智，事後多年我記憶猶新，也是同學們聚會時津津樂道的話題。

我們那時都是處於不知愁滋味的青少年時期，只有少數同學認真向學，張光錦是其中之一；他身材魁武、聲音宏亮，入學時受到軍訓總教官舒鳯麟少校的青睞，被指定爲學生大隊長，每天早上升旗典禮負責集合隊伍，向校長報告人數。沒想到他在兩年後居然成為舒鳳麟黃埔軍校前後期的同學。

我由於喜歡開玩笑，有時惹同學生氣，有一天上課時張光錦給我寫了一張紙條，上面寫著：「不要把自己的快樂建立在別人的痛苦之上。」這令我提高警覺，不敢再和他開玩笑。民國四十三年（一九五四年）我們從台中一中畢業，他投筆從戎考入陸軍軍官學校，和我在官校受訓又成了四個月的同學。之後，一直到我來美留學各奔前程，未再相聚。

民國六十八年（一九七九年）夏，我應中華民國政府邀請參加「國家建設委員會」的會議，名單在新聞發布會公布；在飛到金門的當天，張光錦已經在金門的尚義機場相迎，那時他已是官拜少將的參謀長。那天他陪同參觀，我們有說不完的陳年往事。

後來我應文化大學之邀返台任教，台中一中同學會張光錦必定參加。他在李登輝當選總統之後，擔任總統的侍衛長，後來又出任中將陸軍副總司令。也許是早年駐金門，習以高粱酒代茶而傷及胃脾，張光錦終以八五高齢辭世。

我們同學不剩三五，真是令人感傷不已。