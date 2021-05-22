印刷工作環境如果溫度太高，油墨流動狀態就會發生變化，很難保證印刷品質。一九〇二年，英國 發明家威利斯．哈維蘭．開利專為一家印刷廠設計了一台製冷機（現稱空調），安裝以後印刷品質明顯提高。紡織、食品、製藥乃至軍火等諸多行業也紛紛效仿，此後二十年，空調很快推廣到更多行業。上世紀八○年代，空調開始在中國 普及，現已成為城鎮居民和農家的必備物。

而北京 的盛夏酷暑難耐，每年都有人因中暑到醫院緊急就治；可是沒有空調的老北京人，是怎麼度過三伏天的呢？

「詩經．豳風．七月」載：「二之日鑿冰沖沖，三之日藏之凌陰。」即農曆十二月鑿下的冰儲藏在「凌陰」（冰窖）裡。「周記．天宮塚宰」記述：「淩人掌冰，正歲十有二月，令斬冰，三其淩。春始治鑒，凡外内饔之膳羞，鑒焉。祭祀共冰鑒，賓客共冰。」說的是掌管藏冰供冰的官員正月、十二月鑿取冰塊，春天開始把食品放在「冰鑒」裡冷藏，供給祭祀和宴請賓客用。

明代「帝京景物略」中說，皇帝每年三九天有專人負責采冰，把冰切成一尺見方運到冰窖儲藏，由內官監負責給皇室和各衙署提供夏日用冰祛暑。皇公貴族家還出現了用錫紙襯在四壁的「冰箱」，把冰塊置於底部，需要冷鎮的食品飲料放在冰塊上隨時取用。

清代由工部都水司的差役負責冬季採冰儲冰，官員按等級發放冰票，憑票到冰窖取冰，供冰時間為每年陰曆五月初一至七月三十。這時冰窖有了官窖和府窖之分，官窖是宮廷皇室存冰的地方，供紫禁城各部門用；府窖是王府存冰的地方，供王爺專用。

明代和清中期以前「冰窖行」均由管辦，清末朝廷資金已嚴重匱乏，官辦冰窖難以為繼，於是出現了民辦冰窖，民國時期已經相當繁盛，經營方式也有了「批冰」和「零售」，並可送貨上門；有條件的民眾也可以在酷暑天享受用冰的愜意了。

無論官辦還是民辦，冰窖就是個可儲存數萬塊冰的大地坑，地坑的一面打開一個進出運冰車的門和坡道。官窖和府窖的地面和牆壁用石材或磚瓦砌成；民窖用土築牆，坑底墊木板鋪稻草。每年三九天以後，官辦冰窖和冰窖商們開始招募民工從金魚池、積水潭、護城河和筒子河等處採冰。冰窖的冰塊一層層碼放，冰塊之間用稻草隔開，裝滿以後把出入口和頂部封死。官窖和府窖用簡子瓦遮蓋，民窖臨時用竹竿、杉篙搭個架子蓋上葦席、茅草等，再封上厚厚的黃土。

上世紀五○年代，冰窖業逐漸退出北京的歷史舞台，已有十多年歷史的人造冰用量大增，隨之冰鎮冷飲和食品迅速全面發展；電扇也開始走進殷實之家。有些年，地方組織還要求臨街的住戶午後往街上潑涼水以降低暑熱，並逐漸形成了約定成俗的做法。有意思的是，隨後出現了具有諷刺意味的歇後語：「下雨潑街——假積極！」

雖然作為冰窖行業早已消失，但至今還在什刹海、阜成門外、海澱、德勝門外、前門外等多處留下了「冰窖胡同」的地名，還有冰窖口胡同、冰窖斜街、冰窖廠小學等，都是曾經有冰窖或運冰車經過的地方。