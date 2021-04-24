《老照片說故事》青花大瓷盤

青花大瓷盤。

從我五、六歲記事開始，家裡逢年過節就用兩個青花大瓷盤盛裝供品。平時卻看不到它的蹤影，我感到很奇怪。後來得知，這是兩件祖傳的骨董，由奶奶委託我母親收藏，平日從不示人。

我的祖籍在鄉下，祖上擁有良田一頃多（大畝一百多畝，一畝相當於如今三市畝），靠街的大門寬敞，門樓脊上兩端各有一組三、四十公分高的鋼叉，向下一字排開燒製的青色泥塑哈巴狗數隻。院內帶有月台的高房三間，另有東屋和西屋若干間。雖算不上地主老財，但日子過得也算富庶。不知哪一代祖上喜歡收藏古玩，除這兩件青花大瓷盤外，我還聽說、但不曾見過的古物還有一枚夜明珠和一把寶劍。這兩件東西，不知何年何月早已不翼而飛。

據說，到我祖父這一代或更早，家境已經逐漸沒落。到我父親主持家政時，土地也就只剩幾畝了。因此父親放棄了農耕，背井離鄉去了博山投奔本族遠房兄長秦魯風，在他開設的魯興煤礦上當了一名雜支房先生（即今會計師）。

不久父親便請奶奶到博山我家頤養天年。她在帶來的樟木箱裝的衣服裡，夾藏著包了數層牛皮紙的這兩件青花大瓷盤。

幾年之後，祖母以八十多歲的高齡壽終正寢。這兩件青花大瓷盤，也就不再藏著掖著了。母親把它放在日常使用的瓷盤最底層。平日極少使用，逢年過節吃大菜時才用用它，幾十年來傳承至今。

這兩件青花大瓷盤，形制、圖案均有乾隆風。整體是纏枝花圖案，盤底中央有一酷似印章的手寫年代款式，中間篆體嘉慶二字清晰可辨，但書寫並不很正規。前些年，中國 形成了一股不小的鑑寶風，從京城到各地都有些大小不等的鑑寶活動。許多號稱文物專家（真假不得而知）者到處為人鑑寶，我始終不為所動。孩子們鼓動我帶上盤子去試一試，他們說鑑寶專家若鑑定為真古董 ，一只盤子就可賣到天價，到時候買套別墅、買輛豪車不就輕而易舉了嗎？

我說這是老祖宗留下來的東西，我們只有好好使用、妥善保護的義務。既使是真骨董，我們多少錢也不能賣！若真賣了住進洋房，我必會寢食難安。因為那是老祖宗傳下來的東西啊。

我雖然不曾參加過鑑寶活動，但我從電視上曾多次看到過那些所謂鑑寶專家的做派，很難讓人信任他們。若請他們鑑寶，假的可能也被說成真的了。