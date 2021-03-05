我們的村子雖小，但當年全盛時期，卻養了二十四頭牛。在手扶拖拉機出現之前，牠們是耕種的主力。

村中買牛的大事，都由經驗豐富的永沛大伯經手操辦，他不但眼光獨到，更能因地制宜，結合本村的耕地多為「深水田」的特點，買回來的牛都是骨骼強壯，特別耐勞的，而且清一色是公牛。頭頭肥壯猛勇，好使好用。而村中的一眾小孩子，包括我在內，當年都做過「睇牛仔」（看牛郎）。而且和牛建立了很深厚的感情。

在農業集體化之前，耕牛歸私人所有，看牛是每天計工錢的。一些「睇牛仔」初入學，還不會計算，便被一位愛開玩笑的大叔捉弄。例如他對某孩子說：「明天我想請你看牛，工錢你要多少呢？一毫子還是八分錢呀？」這小孩扳著手指一數，八大於一，於是搶著回答：「我要八分錢！不要一毫子！」笑到周圍的大人前俯後仰。

這位小孩是「不會算」，而後來我的弟弟卻遇到「算不清」的問題。皆因他當年曾被派看兩頭牛，生產隊早已規定，看一頭牛記工分四分，所以，看兩頭當然共八分。本來相安無事，但某日一位貧下中農卻突然發難，向生產隊投訴說，他作為一個大人，每天所得工分是七分，而我弟弟是個少年，卻得八分，不公平云云。最後生產隊迫於壓力，把我弟弟的每天所得由八分降為六分。而諷刺的是，這位抗議者依然是七分，沒有加分！而我弟弟雖然受了委屈，卻依然全心全意地看著兩頭牛。

「睇牛仔」最為自鳴得意的，就是騎著牛過河時，明知跌落水也不會傷及身體，所以經常突然在牛背上站立起來，牽著牛繩，顧盼自豪，意氣風發，「欲與天公試比高」。不過，也有窩囊的時候，那就是騎著牛在田基上吃草時，百無聊賴，伏在牛背上竟然睡著了；做夢正香之際，動一動身子，突然「噗通」一聲，整個人滾落水田之中，成了落湯雞，狼狽不堪。而他們也只是自認倒楣而已，絕不會拿牛來出氣的。

除了買牛、看牛，還要講個趕牛的故事。那是上世紀七○年代，妹夫接到一位當牛販的長輩重託，要驅趕三頭牛從鄉下長途跋涉，遠赴縣城交給買主。由於日間幾頭牛一起上路容易走散，難以駕馭，阻礙公路交通，必須夜間出動。沿途要穿過兩個墟鎮、四個公社，還有一座兩邊樹木參天、大白天經過也覺陰森可怖的山徑。毫無疑問，這是一項異常艱巨的任務，但他卻一口應承下來。

同行還有另一個人，也是趕著三頭牛，總共六頭牛。一人在前，一人在後。必須在黎明時分到達目的地。全程足足四十二公里，恰恰是馬拉松 賽跑的距離，即使是空手徒步行走，也會非常吃力，更何況是趕著牛走夜路，而且要限時限刻。

黃昏出發，幸好那晚沒有下雨，否則若走到半途遇著天上雷鳴電閃，把牛嚇得躊躇不前，那就麻煩了。皇天不負苦心人，他們「行行重行行」，終於完成了「不可能的任務」，也在親朋戚友中留下了一段佳話。