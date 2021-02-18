飢腸轆轆的三年（上）

我們這些號稱共和國同齡人的男子漢一般都個子平平，鮮有如姚明那樣偉岸挺拔的棟梁身材。究其根源，正長身體時經歷了從一九五九到一九六一年的、所謂「三年自然災害時期」，恐為不容置疑的因由。天災乎？人禍耶？今人大都已心知肚明，但那時卻一心一意要與黨同心同德，克服難關。怎麼個難法？只要一回想那食不果腹的昏暗三年，就依然心寒甚至害怕。

那年月物資奇缺，糧食稀少，不要說億萬勞苦農民飢不擇食，路有餓殍；即便像上海這樣的大都市，市民們同樣經歷了難以想像的痛苦煎熬，在我童年的心裡留下淒慘的陰影。把心酸的回憶寫下來，也算是記錄在案，讓自己前事不忘，對後人亦可有所警示。

那時上海一般市民的糧食定量是每月二十九市斤，且都是黃糙米，應屬糧庫中儲存多時的舊米。但人們面臨的最大問題是普遍缺乏油水，豬肉要憑肉票定量供應，菜油也每人每月僅大約半市斤，人們只能靠買些相對便宜的肥豬肉來熬豬油作補充。熬下來的豬油渣倒意外成為頗為吃香的佐料，切碎後可以用來炒菜，味道還不錯。因為糧票緊張，所以家裡只好經常煮稀粥讓大家喝，以便把胃撐足，但幾次小解後，肚子就空空如也。

弟弟小時候有尿床病，晚上不宜喝稀粥，所以每當粥米燒開後就需先撈起一碗乾飯留給他，剩下的稀粥自然更清湯夾水了。家裡有個圓形的大木桶，用於盛放米麵等食品，我們管它叫米桶。後來，父母在它的蓋子上裝了插銷和鎖，把米桶給鎖上了。原來，哥哥因為餓得不行，擅自把米拿出來放到鍋裡炒，然後把炒米放到口袋裡慢慢地咀嚼充飢。父母為了防止生米短缺，只好採取毅然措施來保護公糧。試想，今天有誰會要吃乾炒的生米？按上海人的說法，吃生米是要跟人吵架的呀。

除了黃糙米，那時糧店還強制人們每月搭配購買相當數量的黃糙麵粉，包括玉米麵和高粱粉等，幫助消費庫存已久的雜糧。至於精白麵粉，記得只在過年時才會適量配給一些。儘管滬上民眾並不善做麵食，也只有想方設法地去學著做。

我們家通常把麵粉調和後下麵疙瘩吃，既方便簡單，又可多摻水做成麵糊管飽。另外一個做法是把麵糰捏成長方形的麵糕，然後蒸熟了吃。姊姊是我們兄弟姊妹中的老大，父母上班後就由她任總督，負責照應我們。她會用家裡一桿帶有秤砣的小秤來秤麵糕，每頓分給一人大約四兩重，以確保我們不寅吃卯糧，日後虧空。

那時的小菜場常常供應一種明顯是卷心菜外層剝下來的深綠色菜皮，大家管它叫「光榮菜」，興許是因為幫助國家消費了這種菜幫皮，是光榮的事吧！再一種常常能購買到的蔬菜就是豆腐渣了，榨取豆腐後剩下的白色渣末，本來是餵牲口的，現在卻用來填人口。不過，切莫小看了豆腐渣，放上蔥薑和油後炒熟，再拌些榨菜絲，它其實還算美味可口呢。

在所謂的「總路線」、「大躍進」和「人民公社」三面紅旗指引下，不僅農村裡大辦人民公社，連城市裡也要辦城市人民公社，還開設了公共食堂。我們所在的居民委員會就在我家隔壁，一條叫祥康里的弄堂裡覓得一幢房子，在其底樓設立了居民大食堂，動員所有居民都去食堂用餐，說是可把大家從繁瑣的家務事中解放出來。

父母響應號召，興沖沖地買了飯票和菜票，讓我們去享用食堂的飯菜。初開張的食堂一時飯菜飄香，熱鬧非凡，連地處南京西路的上海雜技場和仙樂書場等表演場所的演職人員，也到這個就在他們後面小馬路上的公共食堂來搭伙了，頓顯一派興旺景象。

➤➤➤飢腸轆轆的三年（下）