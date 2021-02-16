《老照片說故事》老茶蟲的紫沙壺

兒子為作者買的道地紫沙壺。

我從四、五歲記事開始，就跟著父親喝茶。他每日泡茶，總是把我叫到身邊與他共飲。我依稀記得他最愛喝的茶是「龍虎鬥」。「龍虎鬥」不是一個獨立的茶名，而是茉莉大方摻入白壽眉一起沖泡；這種茶湯既有濃郁的清香味，又有極爽口的煞頭，頗受嗜茶者的青睞。

那時我跟著父親喝茶，用的是比酒杯略大一些的茶盅，父親則是用一個精緻的茶碗。如今算起來已經將近八十年了，早在四十多年前，我就已經達到了嗜茶如命，「不可一日無此君」的程度，並因此榮獲了同事們授與我「茶蟲」的雅號。

兒子們都知道我這一雅號，有時開玩笑，還大著膽子叫我茶蟲爸爸。他們也都是從小就跟著我喝茶。數十年如一日，每天上、下午和老伴共喝一次茶已形成了習慣，且風雨無阻，雷打不動。

兒子們隔三差五就給我買茶葉，有時也會給我買茶具。二十多年前，二兒子專門從上海去宜興，給我買了一把道地的紫沙壺，小巧玲瓏，很是可愛。用這種壺喝茶，不僅茶葉的味道純正且不易變餿。但是因為它容水量太少，我和老伴只好把茶碗更換成了小小的茶盅。這樣品茶更顯優雅有趣。

除喝茶外，我還常常把它當成玩物，拿在手中把玩。如今紫沙越挖越少，做壺的原料十分緊缺，已經很難買到真正的紫沙壺了。手中有這樣一把小小的正宗紫沙壺，也算是老茶蟲的福氣。我用它春夏喝綠茶，秋冬喝花茶。

當前疫情 肄虐，隔離在家，泡上壺好茶，慢慢品來，即可緩解鬱悶又有益於增強免疫力 ，何樂而不為呢？