我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

《老照片說故事》老茶蟲的紫沙壺

文、圖／秦博瑞
兒子為作者買的道地紫沙壺。
兒子為作者買的道地紫沙壺。

我從四、五歲記事開始，就跟著父親喝茶。他每日泡茶，總是把我叫到身邊與他共飲。我依稀記得他最愛喝的茶是「龍虎鬥」。「龍虎鬥」不是一個獨立的茶名，而是茉莉大方摻入白壽眉一起沖泡；這種茶湯既有濃郁的清香味，又有極爽口的煞頭，頗受嗜茶者的青睞。

那時我跟著父親喝茶，用的是比酒杯略大一些的茶盅，父親則是用一個精緻的茶碗。如今算起來已經將近八十年了，早在四十多年前，我就已經達到了嗜茶如命，「不可一日無此君」的程度，並因此榮獲了同事們授與我「茶蟲」的雅號。

兒子們都知道我這一雅號，有時開玩笑，還大著膽子叫我茶蟲爸爸。他們也都是從小就跟著我喝茶。數十年如一日，每天上、下午和老伴共喝一次茶已形成了習慣，且風雨無阻，雷打不動。

兒子們隔三差五就給我買茶葉，有時也會給我買茶具。二十多年前，二兒子專門從上海去宜興，給我買了一把道地的紫沙壺，小巧玲瓏，很是可愛。用這種壺喝茶，不僅茶葉的味道純正且不易變餿。但是因為它容水量太少，我和老伴只好把茶碗更換成了小小的茶盅。這樣品茶更顯優雅有趣。

除喝茶外，我還常常把它當成玩物，拿在手中把玩。如今紫沙越挖越少，做壺的原料十分緊缺，已經很難買到真正的紫沙壺了。手中有這樣一把小小的正宗紫沙壺，也算是老茶蟲的福氣。我用它春夏喝綠茶，秋冬喝花茶。

當前疫情肄虐，隔離在家，泡上壺好茶，慢慢品來，即可緩解鬱悶又有益於增強免疫力，何樂而不為呢？

疫情 免疫力

上一則

乖巧換來的金莎

下一則

寫作伴我度疫時

延伸閱讀

春節送禮最想收到什麼？網答案一面倒：質感高又不失禮

春節送禮最想收到什麼？網答案一面倒：質感高又不失禮
「玫瑰玫瑰我愛你」傳唱 背後有上海猶太難民故事

「玫瑰玫瑰我愛你」傳唱 背後有上海猶太難民故事
老人悲歌！ 送不出去的餐…讓外賣小哥淚流滿面

老人悲歌！ 送不出去的餐…讓外賣小哥淚流滿面
綽瑪和她的緬甸菜

綽瑪和她的緬甸菜

熱門新聞

作者老伴的雙十年華倩影。

《老照片說故事》老伴的倩影

2021-02-09 02:00
鮮蝦粉絲煲。（張菊如．圖片提供）

戀戀家鄉年菜

2021-02-11 01:02
三大炮。（本報系資料照片）

甜味四川

2021-02-12 01:02
大蒜黑胡椒紅酒口味的義大利香腸。（朱晨．圖片提供）

閒話中西香腸

2021-02-13 01:02
阿力金吉兒∕圖

走過庚子年

2021-02-10 02:02

溫暖身心的年夜飯

2021-02-11 01:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！
加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼