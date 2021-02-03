一九五九年十月，我由陝北調到咸陽，夫妻團聚，到了春節過年，心裡特別高興，這是我們婚後第一次踏踏實實一起過年。當時是困難時期，物資短缺，一切憑票，但是妻子仍興致勃勃地準備年夜飯，按老家的傳統變出了一桌菜。

平時難得吃到肉，過年就把省下的肉票集中使用，桌上出現紅燒肉。妻發布指令：今晚放開吃！我聞聲興致高漲，連吃兩塊，油呼呼的滿足生香。說也奇怪，平時難得吃到肉，這時嘴饞，可胃裡食欲不振，兩塊下去，第三塊就不想吃了。這是什麼生理現象，我不得其解。

還有一道糯米塞藕是她幼年在湖州跟母親學會的拿手菜，把糯米灌到藕的洞裡，用筷子戳緊，煮熟切片，清香撲鼻，絲絲相連，我們一邊吃一邊想起江南家鄉。還有一碗八寶飯也是她精心準備的一道菜，先把紅蘿蔔丁、花生米、柿餅丁、瓜子仁、紅豆、橘子皮、核桃 仁等能搜羅到的五顏六色乾果鋪在碗底，排列成圖案，再把老家帶來的糯米輕輕倒在上面，蒸好後倒出，底面朝上。那些蒸熟的乾果，色彩斑斕地吸引我們的目光，又香又甜又好看，增添了過年的歡樂氣氛，彷彿我們又身處家鄉，重回我們的幼年時代，此物最相思啊。

吃完年夜飯，我們連忙寫信給老家的親人，向他們匯報年夜飯的菜單，當時沒有手機，沒有辦法像現在這樣，立馬把各種精心準備的菜拍發過去，給老家的親人看看。

六○年底，家裡的大兒子出生，供應情況愈加困難，春節應景，每人發十粒褐色的水果糖，我們全給了孩子；他舔得津津有味，記憶中是他第一次品嘗水果糖，那鏡頭我們到現在還深刻在腦海裡。

那些年城市大些，供應好一點，所以年關時節我常騎車兩小時到西安碰碰運氣。有一次在大街上，給我碰上有人開車來賣寧夏的醃羊肉，我如獲至寶，買了半腿羊肉回來。又一次我在大慶商場的副食品部，看見地上攤著一堆墨魚仔， 一個個蘋果大，水淋淋黑乎乎的，降價出售；北方人不知道是什麼東西，沒有人要，我連忙裝了回來，家裡吃上了海鮮。

五、六○年代，西北人認為豬蹄是髒東西，殺豬時把蹄一砍就丟掉，商場裡有時毛哈哈地堆在一起，價出奇地低廉；有一次給我碰上，買回來裝了一臉盆，用火筷子把毛燙掉，大冬天在水龍頭洗了很長時間，北方的同事看見，都問這東西怎麼吃。

南方老家的供應比北方要強一點，我們暑假回老家就盡量買一些能保存一段時間的臘肉帶回來，當然也要憑證，父母弟妹都把他們的票據讓給我們用。回到北方，把臘肉掛在牆上，想吃時就割下一小塊熬湯。大米也是要帶的東西，老家人不喜歡吃秈米，覺得味道不適口，他們就讓給我們去買；對我們來說，只要是米就行，而且秈米顆粒長，出飯率高。咸陽平時難得有米供應，到了春節，南方人憑戶口本註明的南方籍貫每人可購一斤米 ，當時的供應情況就是如此。

一九六四 年家裡又添了老二，兩個孩子的衣服都是老大穿過給老二，後來又縫縫補補給老三。大人和孩子的上衣補丁加補丁，褲子的膝部和臀部都補一層，縫紉機的線跡一圈圈像運動場的跑道。到了過年，妻子總想辦法給每個孩子做一件新罩衣，外表看起來光鮮一點。當時還供應一種再生布，是用粗纖維和廢料製成的布，購買時不需要布票，成了我們孩子多的家庭的搶手貨。

除夕我們都要給孩子發壓歲錢，兩毛一張的新票子成了他們的寶貝。初一我們宣布全天不用做功課，任務就是玩。出去的時候，口袋裡裝滿爆米花、紅薯條和按人頭供應的幾塊水果糖，他們興高采烈，情緒高漲。同時我們給他們每人買兩包小鞭炮，有兩百個，這是他們的最愛。有時候再帶他們去渭濱公園，到動物園 看猴子，在小湖裡划船，這就是六○年代最完美的春節娛樂了。