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《老照片說故事》鄧麗君簽名照

文、圖╱無語
鄧麗君的簽名照。
鄧麗君的簽名照。

我在一九七二年預官退役後就來美深造，此前，鄧麗君在台灣已相當有名。那時我沒去過歌廳看她親身唱歌，但六○年代台灣已有電視，從看她以童星起家，可愛的很，中視的第一個連續劇「晶晶」風靡全國，記得連我媽媽每晚必守在電視前看，被賺走不少眼淚。

那時沒互聯網，出國後，獲知國內的信息是靠四頁的中央日報海外版，所以很久沒什麼她的消息。之後，像大部分留學生一樣，拿到學位，找到工作，就在美定居了。

一九八二年初，家父六十歲大壽，我回去三周為他暖壽。那是我們出國十年第一次回國，內人從未見過公公，老大那時一歲半，也從未見過爺爺奶奶。一歲半正是好玩的年紀，深得爺爺奶奶的寵愛；內人也跟她在台灣的親戚大會合，才知道有個表弟是鄧麗君節目總監，正好這二周她在台北駐唱，就幫我們拿到二張前排中間的黃金座位。

鄧麗君那次演唱以國樂團伴奏，又聽了多首她的名歌，過了一個難忘的夜晚。內人表弟還幫我拿到了這張簽名照（見圖），從此我就成她的鐵粉，家中也買了不少她的唱片及錄音帶。美國那時已有「中國時報」及「世界日報」，對國內新聞已能接軌，也不時有鄧麗君的新聞。一九九五年五月的第二周，我去波士頓開會，會場就在中國城旁；五月九日下午開完會後走路去中國城吃晚飯，路過雜貨店看到中文報的頭版標題「一代巨星香消玉殞」，當埸驚呆！我心想鄧麗君四十多歲，那麼年輕，怎可能去世，久久不能接受。

二○一一年我們回國參加百年國慶活動，也加入了北海岸二日遊，旅行團帶了我們到金山的金寶山筠園墓園朝聖，在她墓前追思十幾分鐘，才不捨離開。這應是我最後一次與她神交了，同年我在天津市住了七個月，幫公司蓋中國廠；有個周六，天津台有個節目是仿鄧麗君歌唱賽，結果王靜出線，是她的處女秀。回美後，在網上搜索看到王靜、陳佳及李依娃都能模仿鄧麗君的唱歌，鄧麗君的三哥說中國一年有近四百場仿鄧麗君的歌唱節目，可見鄧麗君在中國仍是超高人氣。

現在網路消息極多，每年一月二十九日及五月八日都會有些懷舊的新聞，也令我有淡淡的感傷。

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