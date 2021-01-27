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《老照片說故事》聯考大學衝刺

文、圖╱金慶松
作者高三時在教室內埋首苦讀。
作者高三時在教室內埋首苦讀。

高中三年級是大學聯考前的最後一年，學校（新竹中學）有日考、周考、月考。下學期時，還有兩、三回聯考的模擬考試，考試成績就公布在一樓的布告欄，公告周知，很有警醒的作用。

高三是最後大衝刺階段，師長不時耳提面命，課外活動降至最低，三更燈火五更天，點點繁星常相伴，直指七月一日、二日的聯考日期。同學們隨時隨地採備戰模式，一呼一吸都是瞄準聯考，面對各種考試，兵來將擋水來土掩。書唸到精神不濟、腦袋不清時，就到外面洗把臉，提神醒腦後，繼續再戰。

高三下學期時，不少非住校生晚上也會到學校讀書，我也不例外，留在學校一起團讀，相互激勵：「考前大衝刺，人多有衝勁，衝破聯考門，衝向大學城。」

六月某一晚，又熱又悶，教室內電扇直直轉，熱氣徐徐吹，同學敗筆突然向我提議去游泳，去校內的游泳池游泳。「不是關門了？」「爬牆啊！」「喔，但有鐵絲網呢！」「某一處已被人剪開！」「真的啊，但我又沒帶泳褲。」「誰說游泳要穿泳褲的！」

熱昏頭的兩人立即行動。一片烏黑下，敗筆熟門熟路地找到那一處被剪得半開的鐵絲網，兩人一先一後輕鬆地爬上、跨越、跳下。月明星稀，池內靜肅，我倆脫衣解褲，光溜溜一身躍入泳池，真是清涼舒暢！仰、蛙、蝶、捷，任幾個來回，整個泳池，就屬我倆。

裸泳畢，抖跳幾下，就穿上衣褲！全身舒爽，又有了精神，回到教室繼續苦讀到半夜。

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