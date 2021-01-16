去年聖誕節前夕的十二月二十二日，隨著台灣 環島鐵路網全線電氣化的最後一塊「拼圖」──南迴鐵路枋寮到知本間電氣化工程的大功告成，台灣鐵路管理局所屬碩果僅存、唯一運行中的藍皮普通快車，將於當日下午發出最後一班列車後停駛。這個消息吸引了大批的鐵路迷抱持著懷舊的心情前往南台灣朝聖，鐵路當局還需要加掛多節車廂，方能應付蜂擁而至的旅客群。據悉，退役後的藍皮客車廂將在整修後，於二○二一年中以觀光 列車的新面目與普羅大眾再次相見。

回顧一九四五年抗日戰爭勝利之後，被日本 殖民統治的台灣回歸中華民國的懷抱，國民政府在台灣省交通處轄下成立了台灣鐵路管理局（簡稱台鐵），負責台灣的鐵路設施和運輸營運，在來自中國大陸的交通專才和台灣在地的鐵路菁英攜手合作，緊急修復戰爭時期被盟軍轟炸機攻擊而損毀的鐵路設施，鐵路運輸從此一直在台灣島扮演重要的運輸角色。

在我開始記事的一九七○年代初期，台鐵客運列車計有光華號快車、莒光號快車、對號快車、平快車和普通車五種級別（尚有一種短暫存在裝配有冷氣空調的「觀光號列車」，在此省略）。很有意思的是，在過去冷戰時期的「反共」年代，這些特殊列車的命名都含有政治意涵。光華號列車取其「光復中華」之意，是以採購自日本的柴聯車來運行，行駛於北部的基隆和南部的屏東之間，中途僅停靠台北、台中（行經山線）或彰化（行經海線）、台南和高雄四站，每日早晚各一班南北對開，是當年台鐵速度最快的列車。

莒光號則是要國人「勿忘在莒」（取自戰國時期，齊人田單以莒城和即墨雙城復國，擊敗燕軍的典故），是昔時唯一的冷氣空調高級班車，它必須停靠所有縣治所在地的車站。對號快車停靠的站約與莒光號相當，而平快車則停靠鄉鎮級的車站，至於普通車想當然爾是站站都停，所以有個諢號「慢車」。這其中的對號快車、平快車和普通車均使用前述的藍皮客車車廂。

這種台鐵最早於一九五六年，購自於日本的客車，後來也逐年增購。因為外觀的塗裝主要為藍色，並搭配一條白線條和台鐵的標誌，故名藍皮客車車廂。這種藍皮車廂本身沒有動力，必須由早期的蒸氣機車頭，和後來的柴油機車頭或電氣機車頭來牽引。車廂內沒有冷氣空調，中間走道的頂端有旋轉電風扇。每個座位旁的窗戶是可以上下升降，但需要雙手同時壓放左右各一的卡榫，方可手動調整。猶記得這只有金屬邊框的窗戶非常沉重，加上有時卡榫並未經過適當的潤滑，我幼年時要使出吃奶的力量，雙手並用才得以移動。長大後，偶爾也有榮幸協助隔鄰的女性旅客開關窗戶，達成我「日行一善」的美事。

而我小時候成長於屏東市，屏東車站雖然是鐵路屏東線的大站，但是由於距離縱貫鐵路南端終點高雄站東側二十二公里，在屬於環島鐵路網的南迴鐵路尚未興建之前，屏東線就像是突出的盲腸闌尾一般，故台鐵當局不甚重視，乃多以藍皮車廂在區間運行服務旅客，所以我常有機會乘坐往返。

➤➤➤閒談藍皮客車（下）