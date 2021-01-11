《老照片說故事》中學徽章

作者的中學徽章。

一九四九年，國共內戰末期，國民黨 戰敗，大陸失守，軍隊撤退到台灣 ，中華民國政府也由南京遷到台北。那時我已在南京傘兵子弟學校小學畢業，考上暨南中學，先父是國民黨軍官，奉命撤到台灣；我初中第一年還沒唸完，也匆匆地跟著全家坐船到台南定居。由於轉學需要學校成績單，但離開南京時非常倉促，哪有什麼成績單？幸好父親神通廣大，望子成龍心切，和部下一同弄了一份假的成績單，我就這麼進了省立台南二中。圖右的徽章是報到時拿到的，迄今已七十寒暑了。

在台南二中初三時，家裡又從台南搬到鳳山，轉學不便，只好住校。住校的學生不論高低班，都同住一個宿舍，因此認識了許多高低班的同學。高班的同學中，最要好的是高二的金永斌，已經過世，曾任成功大學土木工程系教授，就是他建議我唸土木工程的；低班的有初一的胡志英，在我印象中，小小的一個小孩，背著一個小書包，後來長得又高大又魁梧，在紐約 工作時，我們還在同一公司，一直有聯繫。初三時，我是副班長，曾代表學校以副分隊長的身分，和分隊的同學參加了在台北舉行的台灣第一次童子軍大露營。

初中畢業，由於成績優良，被保送進入高中。在高中時也一直是副班長同時兼任學術股長，舉凡有關學術事宜如辦壁報等都由我包辦，對國父孫中山先生的三民主義特別熱衷，參加過三民主義論文比賽。在英文上更下過苦功，為同學開過好幾次英文文法講座，「工欲善其事必先利其器」，來美後，更知道英文是不可缺的工具。

不過一九九八年時，省立台南二中改名為國立台南第二高級中學，取消了初中部。