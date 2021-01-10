《老照片說故事》感嘆老伴的畢業證書

作者老伴的三張畢業證書。

老伴胡美清今年七十三歲，一次，我在她的箱子裡清理出三張畢業證書，令人驚奇。她從小學到初中和高中的畢業證書，還絲毫無損。如今，儘管病癱的她坐上輪椅，儘管嚴重的老年癡呆讓她走進另一個世界；但在我的回憶中，這些證書仍能觸動那校園往事和歲月的點滴風雨，令我傷感。

時光一晃，老伴曾經的輝煌成了我和她朋友的遙遠記憶，誰又能預測到自己衰老後的命運？民間說：「富貴在天，生死由命。」天命所注定的事，無能改變，老外科學家的論文說過，中國 的不少迷信，是神秘的科學。今日我與老伴都得了不治之症，認定了災難，這是天命按排，是科學。

我給老伴閱讀她那張小學畢業證書，雖然字體是空心的紅色線條，字跡有些模糊，但老伴還記得那所小學名叫：新晃侗族自治縣城關鎮新晃城小學，位於湘西沅水支流的舞水河畔。老伴是漢族，在民族大團結的小學校園裡，學會了不少侗族舞蹈和吊腳樓裡的侗家兒歌，這也正是她後來能在上千人的晚會上獨唱表演，能在公園裡擔任舞蹈教師的起步校園。她一九五八年十一歲小學畢業，恰是「大躍進」時期，也是她無憂快樂的陽光童年。

五十七年前，老伴十五歲初中畢業於新晃一中，當年是三年困難時期剛過去不久，許多生活物資還都要憑票供應。老伴她父親在鄉村醫院工作，她放學後，同弟妹在在屋後的山坡上開荒種地，在青青的草地上放養羊仔，這些美好的生活，她還能斷斷續續地找回一、二，幸福敘語。

看看她那張一九六三年的初中畢業證書，為什麼粗獷的字還是繁體呢？中國早在之前的一九五六年就公布了漢字簡化方案，這是時代的矛盾。畢業證書的邊框由工農商學兵五個連環緊緊相套，以稻穗相連，證書的結尾又印著一九五三年，這是中國第一個五年計畫的第一年開始。一眼可見，證書上的字體和年限所顯示的歷史背景，顯然還是五十年代的狀況。原來，這其中有個妙趣：當年學校沒有印發新的畢業證書，為了節約，就利用了學校舊存的一批一九五三年的畢業證書，在結尾年限的「5」字上，蓋上一個紅印章「6」字，以此替代。如果按照現在規範，當然是不夠嚴謹的，正因為不慎，才有了一個有趣的歷史收藏。

第三張是一九六六年的高中畢業證書，那是一個普通紙張的小本本。老伴十八歲，當年正是文化大革命學生大鬧革命時期，老伴說她不敢鬧，就跟著紅衛兵文藝宣傳隊下鄉演革命樣板戲；後來縣京劇團要招她去唱京戲，她不去，知青下放農村，她去了，要求回到了老家邵陽洞口縣鄉下，又後來，表現好，第一批被招工招回城市。

如今老了癡癱了，吃喝拉撒，夫妻相依相伴。我們感歎金錢買不到健康，更遺憾金錢也請不到像親人一樣的保姆，我們不僅在為健康而奮鬥，也在與生命抗爭，頑強的生存，艱難地度日。