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當年滬上飆摩托（上）

文、圖╱張達聰

一九七○年代後期的上海還是自行車的王國，不要說私人小汽車，即便私人摩托車也是鳳毛麟角。而我沾了在遠洋輪上工作，經常飄洋出海，還能攜帶大件洋貨進來的哥哥的光，年輕氣盛行時，就有機遇觸摸被「紅燈記」裡李玉和稱為 「電馬電驢」的摩托車，經常在大街上拉風飆車，躋身於「屁股冒煙」一族，煞是風光了一陣。

哥哥帶回來的是一輛灰色日產本田（Honda）摩托車，好像是船靠大阪港時在二手店買的，汽缸體積大約一百二十五立方厘米，馬力不甚大，但設計得很合理。左右車把上除了轉彎燈外，還各有一個後視鏡，讓騎士可不動聲色地眼觀六路，洞察一切。車頭下方裝有長方形的白塑料擋板，不僅可阻攔飛濺的雨水，冬天還能遮擋凌厲寒風，保護膝蓋。

摩托車拉到家裡後，我們兄弟三人立馬去黃浦公安分局交通大隊辦理學習駕照，還繳納了牌照費和養路費等一應費用，然後競相開始苦練車技。

騎摩托車自然比開飛機容易得多，只要會騎自行車就能把捏摩托車龍頭，主要靠膽大心細，協調配合。右手管油門與前剎，左手掌握離合器，右腳主管發動的腳踢和後剎車，左腳則負責排檔，其餘的就看騎士本身的臨陣處置了。

那時上海的車考都在江灣五角場的大百寺考場舉行，摩托車考試最特殊的一個項目，是環繞一個阿拉伯數字「8」字形的狹窄車道連繞幾圈，看你能不能控制好車龍頭，而不溜滑出線。為此，我們連續好幾天去考車場實地演練，直到自己覺得滿意為止。

頭回車考，我在「8」字形環繞時並無差錯，可在一個斜坡前，我看到一條白線，就老老實實地停住，按照規定，左腳點地，下車後重新起步。但考官硬說我是多此一舉，不該在斜坡前停車，生生把我打發了，必須等一周後才能重考。被迫休息一周後再去考，我當然毫無懸念地考出了；而我的兩個兄弟又都栽在「8」字形盲腸項目上，我有幸成為我家第一個擁有摩托車駕駛執照的人。那時的駕照就是一個紅色塑料面小本子，裡面除了本人相片和公安局公章等，還有好幾頁是留作駕駛記錄用的。

有了駕照就有了行動自由，到哪都方便。不過誰都知道，駕駛員的天敵是警察，尤其當你遇到不講理的「丘八」時。有一次我載著哥哥外出辦事，經過四川路橋時，被一個警察揮手攔下。其實我並無違章，但中國的警察就是有權隨意攔截車輛，無須說明理由。他仔細查看我的駕照，無懈可擊，於是不耐煩地一揮手，示意我開路，一副頤指氣使的樣子。

我憋不過這口氣，詰問他，「報紙上不是提倡民警在執行任務時向人民敬禮嗎？你怎麼能對我如此不尊重，召之即來，揮之即去呢？」我的詰問顯然冒犯了警察大人，他惱羞成怒地命令我把駕照再次交給他，然後竟予以沒收，惡狠狠地說：「兩周後到分局去取。」實際上是短期吊銷我的駕照，純粹濫用職權。還算好，魔高一尺，道高一丈，哥哥的一個朋友不知怎的竟然認識公安分局的人，沒過兩天就幫我把駕照取了出來，完壁歸趙，我又可在馬路上縱橫馳騁了。

那時上海還沒有騎摩托車必須戴頭盔的規定，所以我從來沒有盔甲齊全地上陣過。因為摩托車有個舒適的黑色後坐墊，可以合法載人，於是就成為我用來討好女友，也就是我後來妻子的絕佳工具。只要我的兄弟不用車，我就會騎上摩托車去接送女友上下班。工廠的門衛一見到我，總會很快地打電話到女友辦公室去，通知她摩托車已在門外等候接駕。

➤➤➤當年滬上飆摩托（下）

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