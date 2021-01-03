我的老家在浙江嘉興市近郊的一個集鎮上，這裡是周圍十來個村莊的中心，也是四鄉百姓進城的要道。一九四○年代鎮上就有南北百貨、魚肉蔬菜豆腐、飯館茶肆理髮、醫館藥店等近二十家商鋪，市面興盛。可是它卻有一個不雅的稱呼，叫做「狗頭頸」；那時我還小，經常聽到村民們講「去狗頭頸買包香菸」，或者說「家裡有客人，到狗頭頸買點肉」等，當時聽多了，習以為常。

一次去南匯鎮舅舅家，有人問我：「你住在什麼地方？」我不假思索地回答：「住在狗頭頸」。那人哈哈大笑，說「住在狗頭頸上，不怕狗搖一搖頭，都摔了下來？」當時我有點尷尬。回家後對父親講了，父親告訴我，我們鎮子的名字其實不叫「狗頭頸」，而是「古竇涇」，因為比較生僻，被誤讀成「狗頭頸」，久而久之，就成了古竇涇的「別稱」。

這一帶，地處水網地區，人們都沿河而居，所以地名多以村內的大姓加上河流命名，在周圍十八個村莊中，像陸家濱、李家兜、殳家港、黃家漊等帶姓氏的就有十二個。其餘以特色而名，如村內有人以扎（編）魚網捕魚出名，就叫做「扎網濱」，村內有開設染店的成了「染店濱」，村民開挖池壙養魚的就被稱為「魚池匯」，都一目了然，順口好記，可是為什麼唯獨我們的地名特別，叫「古竇涇」呢？

我讀小學時，校長也姓張，是同族，比較熟悉，就問他這個問題，他說他也不清楚。兩周後，他告訴我們，他去查了「嘉興府志」，書中有記載，明朝末年這個地方還是荒無人煙；至清朝順治年間，才有一名叫張明泉的農民帶領家人來這裡定居，開荒闢地，繁衍後代，二、三十年後形成了村落，因為村民全姓張，就叫「張村」。原來如此，這個張明泉就是我們三百多年前的共同先祖，難怪附近老年村民現在還稱古竇涇為「張家頭」（意為張家的地方）呢！

可是好端端的張村怎麼又變成「古竇涇」了呢？我再去問父親。父親是村裡德高望重的長者，他思索一陣後說，「我聽村裡的前輩們講過，清朝時有一位姓竇的將軍曾經帶軍隊來這裡住過，可能與此地名有關」。

到了二○一○年，古竇涇行政村（含十八個自然村）開始編寫「村誌」，這是三百多來第一次，一切從頭開始。他們組織班子，查找資料，走訪老農、地方人士，對歷史和現狀作全面調查研究，我也曾向他們提供一些材料。

去年我回鄉探親時，他們送給我一本有四百多頁的「村誌」，其中關於地名的考證，他們從眾多零星記載和傳聞中理清頭緒，給出了答案。大致是，清光緒二十三年，竇爾敦之子竇飛虎率一支義軍南下，經過張村時在境內的永昌廟西側駐紮休整。其時適逢大旱，流經張村的河道乾涸，禾苗枯焦，百姓求神拜佛也無靈驗，眼看就要失收，焦急萬分。竇將軍見狀，就命令士兵和張村百姓一起拓涇挖河，經過十多天努力，將一千米長的小河拓寬挖深，從而引來河水，緩解了旱情，當年取得較好收成，避免了一埸饑荒災難。次年，張村村民為了感激竇將軍，就把村名改為「古竇涇」，一直沿用至今。

我家鄉的地名從張村到古竇涇到狗頭頸、張家頭的故事，蘊含著許多地理、歷史及民俗的因素，反射出中國 地名文化的多樣性。可是僅此而已，沒有下文，「古竇涇」這個名字從何而來，還是不得而知。