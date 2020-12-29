過去的人，凡事都有講究，結婚時要做新棉被，還有一個特別的名字，叫「合婚被」，是新裡新面，中間絮著厚厚棉花的厚被子，寓意後輩子孫！因此縫合婚被是鄭重的事。

母親針線活兒好，為人熱情，加上有父母、公婆、丈夫和兒女，是「全活兒人」，也叫「五福太太」。親戚朋友誰家兒女結婚，總是請她去縫合婚被，想沾沾她的福氣，圖吉利。

母親喜歡帶著我同去，因為我可以幫她穿針引線，還可以吃一頓主人招待的甜雞蛋 。我的工作不是簡單地把線穿過針孔，還要比量長短。縫合婚被，必須一線到頭，中間不能斷線、接線、結線疙瘩。千里姻緣一線牽，怎麼能斷了再接呢？

如果線都是一樣的長度也不難，母親要「斜」著把被裡被面和中間的棉花縫合起來，象徵家庭和諧，所以從對角線開始，然後隔著一樣大的間距，線的長度要逐漸縮短。不等母親用完一根，我要事先比量認好下一根線，這樣不耽誤事。線分為紅白兩種，跟被面顏色對應。對一個五、六歲的小女孩來說，這個活兒真夠瑣碎的，但吃一頓甜雞蛋的誘惑實在大，每次母親帶我去縫合婚被，我都高興地跟著。

母親做針線活兒非常細心，針腳適中。針腳太小太密，縫的被子太板，蓋著不隨彎兒；針腳太大，不禁拉扯。而且她還有一套說辭，合婚被，針腳寸針寸線，讓新婚夫妻相敬如賓，誰也不要得寸進尺。

合婚被要二、四、六、八床，成雙成對，所以不是一天的活兒。日復一日，小孩子就會不耐煩。母親看出來，就跟我聊天：「被面為啥是紅的綠的呢？因為新婚夫妻是紅男綠女。黃的，是飛黃騰達，紫的是子孫萬代……被裡為啥是白色的呢？是白頭到老。被裡被面為啥顏色不同呢？這叫有裡（禮）有面。」母親還教我看被面圖案，有龍有鳳，是龍鳳呈祥，有的是牡丹花，榮華富貴，有的是鴛鴦，鴛鴦戲水，還有麒麟送子，多子多福等。

母親一邊飛針走線，一邊說吉祥話，我聽著新鮮，主人聽了，樂得合不攏嘴。

➤➤➤合婚被（下）