《老照片說故事》老爸的陪伴

剛上小學的作者與父親合影。

這張走過一甲子的老照片裡，老爸三十出頭，身材挺拔壯碩，面露微笑，一身畢挺西裝。正逢大年初三，老爸帶著剛進小學的我，去台北市新公園（現為二二八公園）踏春。依稀記得童年時，只要跟隨在他那寬廣厚實的身旁，我自然會覺得很安心。

小時候，老爸「誤」認為我天賦異稟，大手筆買了小提琴，並拜託一位親戚阿姨教我拉琴。我硬著頭皮上了幾堂課，結果不但脖頸痠痛，而且進步緩慢，我只好求饒打退堂鼓。演奏家做不成，老爸還是幫助我奠定了欣賞音樂的基礎，只要是優美的旋律，我總會豎起耳朵聆聽而沉醉其中。

小學五年級時，老爸買了輛二十四吋腳踏車，手把手地教我騎車。我那時個頭小，才踏上就搖搖晃晃地摔了跟頭，正巧被鄰居小女孩撞見。我漲紅臉賭氣跟老爸說：「車太重了，我不要學！」老爸安慰我：「摔跤被人取笑沒有關係，不要怕失敗；你現在放棄，以後一定會後悔的！」因為他再三鼓勵，我一鼓作氣當天就學會了。從此腳踏車成了我最喜歡的交通工具。

在我的成長記憶裡，陪伴我的多半是老爸，而老媽交友廣闊，經常與朋友聚餐或打麻將。偶爾老爸下班有空，我倆會各騎一輛腳踏車，一路騎到西門町去看晚場電影 。看電影前，他會帶我去吃個排骨飯或海鮮兩面黃，打打牙祭。父子倆雖然沒有太多話要聊，但那段有老爸陪伴、騎車同遊看電影的童年時光，至今歷歷如繪，無比溫馨。

有回老爸專程去當年以出版青少年叢書著名的東方書局，選購「七俠五義」和「水滸傳」，好來培養我閱讀課外書籍的興趣。我正興高采烈地翻開書，老媽卻數落老爸：「浪費錢買這些書幹什麼？他一個小時就看完一本，去租書店 看不就得了，以後不准再買！」老媽哪裡知道這種經典小說 作品，在當時的租書店是找不到的。老爸一番好意，無奈瞬間被老媽扼止，但是我看俠義小說的愛好，就從那時紮根。

讀高中時，有一天老爸躡手躡腳地走進我房間，交給我一把製作精緻的空氣槍，並囑咐我千萬不要告訴老媽。驚喜之餘，每當老媽出外應酬時，我就在後院用空氣槍瞄準空瓶空罐，練習射擊。我偶爾拿出來向鄰居玩伴獻寶，總引來無數艷羨的目光。

翻看斑駁泛黃的兒時照片：老爸拿著奶瓶餵著襁褓中的我、老爸抱著牙牙學語的我、老爸陪我坐在客廳看電視、老爸和我一起逗著家裡的狐狸狗……，而老媽經常缺席。我感恩老爸的慈愛陪伴，使我的成長過程增添珍貴的色彩與趣味，更讓我有信心地開啟自己的人生。