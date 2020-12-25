《老照片說故事》在馬老太家慶聖誕

一九八九年作者父母和兒子來美後，在馬老太家的聖誕樹前歡樂合影。

印象中最初接觸到聖誕節 一詞，始於童話故事「賣火柴的小女孩」， 小女孩因饑寒交迫而凍死在本該喜慶的聖誕節之夜，令人刻骨難忘。由於小說揭露了資本主義社會的邪惡，所以在中國的小學課本中長用不衰。長大懂事後，我逐漸知道聖誕節其實源於宗教。直到來美讀書，結識一位名叫馬歇爾夫人的美國老太（馬老太），我們終有機緣在聖誕節躬逢其盛，感受到西方人慶祝聖誕節的祥和、歡樂氣氛。

我於一九八四年，在密蘇里大學國際學生辦公室組織的聚會上，邂逅七十歲的馬老太。她的兩任丈夫先後過世，留她孤寡一人。

一九八五年夏，馬老太計畫開車從密蘇里去她落戶於新罕布夏州的大女兒家度假，需要有人陪伴開車。正好妻子這時來美伴讀，又值暑假，於是我們自告奮勇充當她的隨從。由於我們都沒有駕照，只好眼巴巴地看著她老人家兢兢業業地開車，我們在一旁鼓搗嘴皮子，幫她提神。

中途我們在一個小旅館 歇夜，妻子與馬老太入住，我就在小車後座蜷曲著將就了一宿。第二天早上我用保溫杯煮了杯方便麵當早餐。但我疏忽了，把保溫杯放在塑料面的椅子上，燙出個大洞。我心中不免忐忑，馬老太知道後只是笑笑，跑到旅館接待處做了說明，主動酌情賠償，為我排難解憂。

次日我們到達馬老太大女兒家。因為馬老太要在此待上一月許，所以我們夫妻倆出發去波士頓 找老同學過暑假。一個月後，我們在波士頓會合，繼續搭伙返回密蘇里。

12月下旬，聖誕節將臨，我們兩個老中有幸獲邀參加聖誕晚會，而邀請我們的正是馬老太。

馬老太的家在哥倫比亞郊區一處森林般的區域裡，我們夫婦都屬無車階級，細心的馬老太安排小女兒開車來接我們。一到馬老太家大門口，就見屋簷四周張掛著串串彩燈，耀眼閃爍。進入門內，精神矍鑠的馬老太正在廚房準備晚餐。我們帶去妻子精心製作的蝦仁炒飯，給已點燃蠟燭的餐桌增添一道菜餚。

餐桌上，馬老太詢問我的學業進展，又詢問我們還在上海的家人情況，如同慈母對子女般的關切。晚餐後，大家歡喜地在聖誕樹下尋找寫有自己名字的小盒子，拆開來欣賞驚喜的禮物。我們給馬老太的是一個景泰藍小花瓶，而馬老太給我們的是一個蘇格蘭瓷盤，大家都有所斬獲，人人心情愉快。

晚會的壓台戲是大家圍坐在壁爐旁，馬老太彈鋼琴伴奏，全體合唱聖誕歌 ，美妙旋律洗滌心靈。

轉眼三十五年飛逝，馬老太於一九九七年病故。我們至今難忘來美後首次到馬老太家歡度聖誕的情景。