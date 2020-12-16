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《老照片說故事》千里買電視（上）

吳西
停在南池子南口長安街上的大轎救護車和作者一行。
停在南池子南口長安街上的大轎救護車和作者一行。

一九七二年文革進入下半場，岳父家早早得到落實政策，銀行退還的存款不少，分到妻的名下還有幾萬元現金。

可是在那個時候，有錢也買不到暢銷的工業產品。天津、上海生產的自行車、手表、縫紉機、黑白電視機，都要有工業品供應證才能買到，否則只能望洋興歎了。

夏末的一天，我去一位長輩家裡拜訪，提到想買電視機的事，正好他家來了一位親戚，我稱之為劉表叔，他是包六中的物理教師，從包頭回來度暑假。聊天中，他告訴我：「天津生產的十四寸北京牌八二五型黑白電視機，在包頭可以隨便買，包頭百貨商場有貨陳列，似乎不要工業證，標價四百二十元人民幣。」我將信將疑，隨即拜託劉表叔，回去仔細問一下，給我個准信。

九月中，劉叔叔來信了：「北京牌十四寸電視機的確有售，不需要工業品購買證！」據說是內蒙古用草原上的肥羊換來了天津市生產的北京牌電視機，數量充足，有人民幣就可以買到。我告訴妻子這個好消息後，就準備向廠領導請假。

這時，正好我廠的一級司機兼駕駛教練于師傅，透露給我另一個好消息：「最近，廠裡要派車去包頭提貨（急用的汽車零件），會借用儲運隊的大轎子（救護車）去。」

我一聽，趕快去向車間主任請假，理由是跟車去包頭，順便看望在烏拉特前旗插隊的表妹。這個表妹是我大舅的女兒，插隊前就住在天安門旁邊的南池子。大舅媽在南池子口擺攤賣大碗茶。廠裡的司機師傅去北京辦事時，常在天安門前歇腳，在南池子三座門口喝茶，早和他們一家混熟了。我的請假申請沒費什麼周折就批准了。

我也算兩個修理工之一，萬一換個輪胎，添補汽油、機油，小修、保養就是我們的事了；還有兩位專職司機，一位採購員，一共五個人。往返要開約一千五百公里。那時沿途沒有加油站，車上自帶兩個一百五十加侖大汽油桶，裝滿油可以直接跑到包頭。

行前，一位天津的同學還請他的家長寫了一封介紹信，讓我可以投宿在包鋼宿舍，還帶了些天津的特產給他的包頭老鄉。一切準備就緒，明天上路。

一早出發，第一站就是北京南池子南口，我們和大舅媽打了個招呼，她當然喜出望外。正在旁邊的十五歲的小表弟聽說能見到姊姊，立刻哀求我說：「帶我一起去吧！」我和于師傅一商量，他說：「沒問題！半大小子，可以就睡在大救護車的擔架上。」

一行人稍停片刻就再出發了。解放牌五噸卡車改裝的大救護車，動力充足，出了居庸關就往張家口方向疾駛而去。于師傅以嫻熟的駕駛技術，一口氣衝上十八盤（連續彎道），闖到海拔兩千米的壩上高原，塞外風光撲面而來；戈壁草原、藍天白雲，風吹草低見牛羊，一路平順，當天傍晚住宿張家口。

第二天一早，繼續一路向西，直奔集寧而去，大約中午時分進了城，在一家寬敞的火鍋店打尖。包括我在內的幾個司機和修理工都是于師傅的弟子，剛剛考下來駕駛執照的我們，商量好了就在這裡辦個謝師宴吧。要了一個大號的菊花火鍋，外加充足的口北肥羊肉片，還有幾個配菜。

不一會兒，端上桌來一個古色古香的紅銅大火鍋，揭開環狀鍋蓋，十多種山珍海味放射狀排列成一個大圓圈，真似一朵盛開的菊花。浮在滾開的白菜粉絲湯上面的海參、魚肚、魚丸、雞蛋餃……大家風捲殘雲般一掃而光。再找補兩斤羊肉片就著火燒，大家都吃撐了！

吃飽登程，一路向西，看著晚霞，追著落日，還是沒能趕到包頭。天黑之前住店休息。第三天上午到了包頭青山區，兵分兩路。廠裡的供銷大李師傅，人高馬大、辦事痛快，把我和小表弟放在包鋼宿舍，他們就直接去了包頭環衛汽車隊提貨辦事了。

➤➤➤千里買電視（上）

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