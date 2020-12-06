前不久回國探親，在故鄉的老屋裡，兒時使用的不少物品依然存在。在抽屜裡的兩塊石板觸發了我七十多年前讀小學的遐想。

現在的書寫工具五花八門，應有盡有。筆和紙的種類之多，讓你數都數不過來。在我讀小學的時候，筆只有兩種，就是毛筆和石筆；書寫用紙只有手工製作的毛邊紙、毛頭紙和宣紙等幾種。成人都是用毛筆書寫，上學的小孩子只用石板、石筆寫字。

石板是用青色的板狀岩石製成，呈長約一尺，寬約七寸的長方形，厚約兩毫米。石板的顏色越深越好，這樣才能使寫出的字更加清晰。四周鑲著約半寸寬的木框。為使木框更加牢固，還要讓小爐匠在木框兩個面的四角上，鋦上四個鋦子加固。即使這樣，時間長了，孩子們失手摔壞石板是常事。石板比較脆，從課桌上摔到地上，一般就會摔裂，所以那時有的學生拿著沒有框的、殘缺不全的石板上學。

石筆是用軟的岩石加工製成。最常用的一種石筆，是比火柴桿粗一倍、四楞狀的白色岩石條，長約十釐米，這種石筆最便宜。但是也有其缺點，就是「刺石板」，其中含有雜質的硬度大於石板，在寫字時就會在石板上留下擦不掉的痕跡。

再一種石筆是粗於織毛衣針的圓柱狀，是由岩石粉末壓製而成，呈淺灰色。最高級的一種石筆是用滑石製成，這種石筆書寫起來非常流暢，字跡清晰，是我們最喜歡的一種石筆；只是因為價格太高，所以一般孩子們都用不起，多數孩子只好望滑石石筆興歎。

用石筆在石板上寫出的字是呈白色痕跡，用完後很容易塗擦乾淨，所以，還要準備一個用廢布捲成的板擦，用來把石板上的字跡擦去。有的人把板擦和石板用一短細繩相連，使用起來非常方便，板擦也不易丟失。

那時沒有課後作業，全部作業都在課堂上完成。當老師宣布聽寫或是默寫時，全班同學都齊刷刷地把自己的石板舉起來，並且迅速地將石板做前後地轉動，以示自己的石板上沒有任何字跡，以避作弊之嫌。老師點頭後就立刻放下。那轉動石板的機械動作至今記憶猶新。

我家那兩塊石板，一塊是我用過多年的，另一塊是同班同學小虎送給我的。記得有一天，小虎不慎把石板摔壞了，他家裡很窮，家長再也不能給他買第二塊石板，他只好用手掌大小的石板殘片寫字。孩子們都動了惻隱之心，於是，我們都努力撿拾藥材換錢，幫他買塊新石板。沒過多久，蜂窩、馬勃、蟬蛻、蛇衣、柿蒂、雞內金、屎殼郎、簸箕蟲等源源而來，由我搜集起來，送到我家經營的藥鋪裡；對我送來的藥材，夥計們（司藥）當然是優惠有加。買石板的錢湊夠了，小虎高興地用上了新石板。

我們都長大了，在上個世紀四○年代末，小虎的父親帶他外出謀生，臨別前小虎特意把我幫他買的石板送給我，作為臨別紀念，我保存至今。自分別後，與小虎再也沒有見過面。