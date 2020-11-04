我年輕的時候，家裡有一條桑木扁擔。我肩挑扁擔行走多年，也演繹出了許多感人的故事。

我的老家桐城高橋，地處丘陵地區。那些年，家家戶戶生火做飯的柴草，全都要去幾十里外的魯谼山去砍伐，當時沒有什麼代步工具，只能靠人工背扛肩挑。

十三歲的那一年，我看到家中柴草不多，便帶上扁擔繩子和鐮刀，隨同村裡幾位砍柴人一道來到魯谼山上。

大家砍得很來勁，不到三小時就捆好了一捆捆的柴草，大的一捆有一百五十斤，小的也有八十多斤。

我年紀小，當然是挑較輕的柴草。我們挑著柴草慢慢下山，開始我還能跟得上，但行走了一段路後，感到自己肩上的擔子越來越重，腳步也越來越沉，一下子就落到隊伍後面，慢慢前行。

正當我走了十幾里路時，突然看見一個熟悉的身影朝我走來，那是同我一道來砍柴的李小哥，他比我大八歲。

只見他二話不說，便接過我肩上的擔子，快步行走起來。原來李小哥挑著柴草一直走在隊伍前面，但他回頭時，發現我已經落在了隊伍的後面，雖然當時他也十分累，可是仍然不顧辛勞地跑到後面來幫助我。

常言道，困境之中見真情，他這種助人為樂的精神實在令我感動。

每年的秋收之後，我們生產隊都要去交公糧，我們交公糧的地方位於三公里之外的十五里方糧站。雖說路途不算遠，但途中要經過一段陡坡。有一天輪到我們送糧了，我當時只有十五歲，個子又不高，但是身為共青團員，我不甘落後，也挑起了一百多斤的稻穀。

剛開始時，我覺得還不怎麼吃力，可走到陡坡路段時就累得氣喘吁吁，邁不動腳步了，而當我剛準備停下歇歇時，耳邊傳來一陣埋怨：「我告訴你少挑一點，你偏不聽，稱什麼好漢？」此人邊說邊奪過我肩上的擔子，大步流星往前走。

這是我的一位好友，他忘記自己的勞累，從送糧隊伍前面跑回來幫我減輕負擔，雖然他有些埋怨，但我知道他是對我心疼、善意的責備，所以我一點也不怪他。

還有一次，我和一位小伙伴去山上砍柴。正午時分，天突然陰暗下來，整座山頭漆黑一片，這位小伙伴見勢不妙就對我說，快下山吧，安全要緊。他邊說邊扛起一捆柴草，往山下走去。

我見天氣越來越暗，很難看清下山之路，況且他的眼睛又患有白內障，徒步下山有一定的危險，我便一下奪過他肩上的柴草，挑起就走。

我走在前頭，讓他拉著扁擔，跟在後面，我們倆憑著上山的記憶，一步一步的摸索前進，終於平安地來到山腳下。我也算是助人為樂了一回。

這真是「肩上千斤擔，友人來減輕；回首憶往事，意濃情意深」。